Türk yemekleri, 64 ülkenin beğenisine sunuldu

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 500 gönüllü kadın, Türkiye'nin 7 bölgesine has 500 çeşit yemeği kendi imkanlarıyla yaparak, festivale katılan bin 500 yabancı sanat elçisine kendi elleriyle ikram etti.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen "Türk Yemekleri Sergisi" 64 ülkeden festivale katılan konuklardan yoğun gördü. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin en özel etkinliklerinden biri olan “Türk Yemekleri Sergisi” 500 gönüllü Büyükçekmeceli kadının hazırladığı yemeklerden oluşuyor. Türk misafirperverliğini ve mutfağını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyorlar. Türk misafirperverliğini ve mutfağını tüm dünyaya tanıtmak amacıyla günlerce önce hazırlıklara başlayan Büyükçekmeceli kadınlar, Türkiye'nin 7 bölgesine has yemekleri kendi elleri ile yaparak 64 ülkeden gelen bin 500 sanat elçisi gence ikram etti. Dolmadan pilava, kısırdan köfteye, keşkekten içli köfteye, pastadan böreğe, tatlısıyla tuzlusuyla 500 çeşit Türk mutfağından lezzetlerle dolu stantlarda uzun kuyruklar oluşturan yabancı konuklar, ilk kez tattıkları yiyecekleri büyük bir beğeniyle tüketti. Ev baklavası, yaprak sarması ve lahmacun en beğenilen lezzetler arasında başı çekti.

“Tamamı gönüllü kadınlar”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyanın dört bir yanından gelen sanat elçilerine sergiyi gezdirerek Türk yemeklerini tanıttı. Sergi hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: “Bu kadınların tamamı ev kadını. Tamamı kendi evlerinde Türk mutfağına ait geleneksel bildikleri ne varsa o yemekleri, pastaları çörekleri yaptılar. Burada Türk misafirperverliğini 1500 sanat elçisine göstermek üzere bir faaliyet sergiliyoruz. Bu yemekler ülkemizin 7 bölgesine ait yemeklerden oluşuyor. Türk mutfağını bugün burada 64 ülkeden gelen bin 500 sanat elçisine tanıtıyoruz. Tamamı gönüllü ev kadınlarının yapmış olduğu ülkemizin çeşitli bölgelerine ait yemeklerden oluşuyor.”