Türk zeytinyağı uluslararası ödüllere ambargo koydu

Ovilo zeytinyağları, bu yıl aldığı ödüllerle hem ulusal hem de uluslararası ölçekte büyük bir başarıya imza atarak, altısı uluslararası nitelikte olmak üzere toplam sekiz yarışmada madalya almaya hak kazandı.

2019'un ilk altı ayında Los Angeles, Londra, İtalya, Çin, İsrail, New York'ta düzenlenen Uluslararası Zeytin ve Zeytinyağı Yarışmalarından (IOOC) madalya ile dönülürken, 12'nci Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Altın Madalya ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Kalite Yarışmasında da birincilik geldi.

Ovilo markasının temellerini 2013'te atan Nermin Gelbal Gökduman, “Sadece kendi zeytinliklerimizden üretim yapıyoruz. Tüm üretim süreçlerini ağaçların bakımı hasat dahil birebir ilgilenip yönetiyoruz. Titiz çalışmanın sonucu yüksek kaliteli bir ürün ortaya çıkıyor. Üretime başladığım yıldan itibaren kalite ödüllerine layık görülen zeytinyağını üretmenin ve Türk zeytinyağlarını yurtdışında tanıtmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Gökduman, oksijen deposu olarak bilinen Kazdağlarının eteklerinde bulunan zeytinliklerden çıkan zeytinyağlarının ‘Soğuk Sıkım' yöntemi ile üretildiğini sözlerine ekledi.