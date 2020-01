TürkAkım'da vanalar açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz'e komşu ülkelere çağrıda bulunarak, "Gelin tarih boyunca medeniyetle beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gidene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız" dedi.

TürkAkım doğalgaz hattı projesinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan TürkAkım projesinin Türkiye ve Rusya'nın yakın işbirliğinin nişanesi olduğunu vurgulayarak, “TürkAkım Rus dostlarımızla büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz, hem bölgede enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projenin hattının deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle geçtiğimiz yıl bir tören düzenlemiştik. Geride bıraktığımız bir senede hedeflediğimiz şekilde hattı başarı ile tamamladık. Şimdi de açılışını yapıyoruz. Proje sayesinde 31.5 milyar metreküplük yarısın aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılamış olacağız. Projenin ülkelerimiz ve bu hattan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese şükranlarım sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en büyük enerji piyasasına sahip 10'uncu ülke olduğunu belirten Erdoğan, “Nüfusun yüzde 79'u yani 53 milyon vatandaşımız doğal gazı kullanıyor. Bu sayı yaptığımız altyapı yatırımları ile gün geçtikçe artıyor. Rusya ise ülkemizin önde gelen doğal gaz tedarikçilerinin başında geliyor. Geride bıraktığımız 33 senede Rusya'da yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Enerji alanında işbirliğimiz her türlü sınamayı başarı ile atlatmıştır. Türkiye ile Rusya olarak bu örnek işbirliği zemini üzerinde yeni projelere imza atmaya devam edeceğiz. Avrupa ülkelerinin proje kapsamındaki ikinci hattan gelecek Rus gazına yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Türkiye olarak son yıllarda yatırımlarımızla bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi oluşturacak alt yapıya kavuştuk. Bundan bir ay önce bölgemizin stratejik hatlarından biri olan TANAP'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte resmen hizmete açtık. Enerjini ipek yolu olarak görünen TANAP ile 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. İlerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğine değinerek Akdeniz ülkelerine çağrıda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:

“Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz. Doğu Akdeniz'de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bu bölge ile ilgili her türlü projede söz söyleme hakkı olacaktır. Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız işbirliği çağrısını tekrarlamak istiyorum. Gelin tarih boyunca medeniyetle beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gidene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. Karşılıklı saygı ve hakkaniyet temelinde her türlü işbirliğine varız. Gerek TANAP, gerek TürkAkım ülkemizin bu vizyonunun en somut nişanesidir. TürkAkım isminin hak sahibi de değer dostum Putin'dir. Muhataplarımızdan beklentimiz Türkiye'nin uzattığı bu işbirliği elini geri çevirmemeleri”

Türkiye Rusya ilişkilerine de değinen Erdoğan, “Bu sene Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun yüzüncü yılını kutluyoruz. Ancak komşumuz Rusya ile münasebetlerimiz daha köklüdür. Osmanlı Sultanı 2. Beyazıd'a 1492 yılında Çar 3'üncü İvan'ın gönderdiği mektup, Türk Rus ilişkilerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla ilişkilerimiz 500 senelik bir derinliğine ulaşıyor. Avrasya coğrafyasının iki köklü devleti işbirliği hem insanlarımız, hem bölgemiz için nasıl olumlu neticeler getirdiğini biliyoruz. İstiklal harbimizde dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmamız mümkün değildir. Soğuk savaşın en keskin dönemlerinde dahi Rusya ve Türkiye komşuluk hukukunun zedelenmesi müsaade etmedi. Son dönemde de fikir ayrılıklarımızın, orta çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik. Sayın Putin iradesi ile ilişkilerimizde farklı bir ivme yakaladık. 1980'lerde 300 milyon dolar seviyesinde seyreden ticaret hacmimiz artık 100 milyar doları hedefi konuşuyoruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizm'de her sene yeni bir rekor kırılıyor. Karşılıklı yatırımlarımız 10'ar milyar doları aştı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde ciddi bir aşamaya geldik. Ülkelerimiz içini son derce önemli olan bu projeyi de tamamlayacağız. Bir Rus ata sözünde ifade edildiği gibi akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir. Biz de ‘önce refik, sonra tarik diyen, yol kadar yol arkadaşının önemli olduğuna inanan bir milletiz. Türk Rus dostluğu ortak projelerle son yıllarda bu gerçeği defalarca ete kemiğe büründürmüştür. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olarak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceğine inanıyorum” dedi.