Türkan Saylan Tenis Turnuvası sona erdi

Büyükçekmece Geleneksel Prof.
Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı.
Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası'nın ödül töreni Mimaroba Barış Manço Parkı Tenis Kortları'nda gerçekleşti.İstanbul genelinden, il dışından ve 19 farklı ülke vatandaşının katıldığı Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası 10 kategoride toplam 196 sporcunun final maçlarıyla tamamlandı. Bu yıl Büyükçekmece'de 5'incisi düzenlenen Geleneksel Prof. Dr. Türkan Saylan Tenis Turnuvası'na katılım çok yoğun oldu. 14 gün süren turnuvalarda şampiyon olan sporculara 2 bin TL hediye çeki ve kupa, 2'inci olan sporculara para ödülleri ve kupalarını Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray takdim etti. Ödül alan tenisçilerin listesi şu şekilde oluştu;
Yeni Başlayan Kadınlar Kategorisi
1. Özgen Aydoğan
2. Selen Yararlı Geçgin
18+ Kadınlar Kategorisi
1. Bige Çaylak
2. Oya Atay
35+ Kadınlar Kategorisi
1. Ebru Turhan
2. Seyhan Şen Dikici
Çift Kadınlar Kategorisi
1. Bige çaylak/Hülya Akdemir
2. Nalan Çebi/ Neşe Aslan
Karışık Çiftler Kategorisi
1. Emre Bilici / Yeliz solak
2. Ahmet Bilgiç/ Fatma Bilgiç
Yeni Başlayan Erkekler Kategorisi
1. Kadir Cemek
2. Aykut Şimdi
18+ Erkeler Kategorisi
1. Umut Ataş
2. Tanıl Sarıkaya
35 +Erkekler Kategorisi
1. Mahmoud Bawadekji
2. Çağdaş Doğan
50+ Erkekler Kategorisi
1. Uğur Çiroğlu
2. Engin Ulu
Çift Erkekler Kategorisi
1. Ümit Güney/Ekrem Hayrat
2. Serdar Çetiner/Eser Arda Canbulut