Türkçe müziğin çok dinlenen ve izlenen isimleri 4 Kasım'da ödüllendirilecek

Türkiye'nin popüler müzik ve kültür festivallerinden fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında düzenlenecek fizy Müzik Ödülleri ile Türkçe müziğin çok dinlenen ve izlenen isimleri, 4 Kasım akşamı Volkswagen Arena'da sahiplerini bulacak.

Türkiye'nin dijital müzik platformlarından fizy'nin ana sponsorluğunda, Atlantis Yapım ve SM Production işbirliği ile gerçekleştirilen fizy İstanbul Müzik Haftası, 2019'un en çok dinlenen ve izlenen isimlerinin açıklanacağı fizy Müzik Ödülleri ile başlıyor. 4 Kasım akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşecek ödül töreninin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenecek.

fizy müzik platformu verilerine göre belirlenecek yılın en çok dinlenen ve izlenen isimlerinin ödül alacağı kategoriler şöyle: 'En Çok Dinlenen Erkek', 'En Çok Dinlenen Kadın', 'En Çok Dinlenen Düet', 'En Çok Dinlenen Şarkı', 'En Çok İzlenen Video', 'En Çok Dinlenen Grup', 'En Çok Dinlenen Albüm', 'En Çok Aranan Sanatçı', 'En Çok Paylaşılan Şarkı'.

Onur Ödülü Yeni Türkü'nün

Bu yıl 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü, gecede hem Onur Ödülü'nü alacak hem de canlı performans için sahnede olacak. fizy Müzik Ödülleri gecesinde Haluk Levent de Yeni Türkü ile sahne alacak. 4 Kasım akşamı fizy Müzik Ödül Töreni ile başlayacak fizy İstanbul Müzik Haftası'nda, popüler müziğin efsane isimlerinin yanı sıra son dönemin genç yetenekleri de sevenleriyle buluşacak. 9 Kasım'a dek sürecek festivalin ana mekanı bu yıl Volkswagen Arena olarak belirlendi.

Ayrıca bu yıl festival; IF Performance Hall Beşiktaş, Moda Kayıkhane ve Kadıköy Sahne olmak üzere şehrin en iyi müzik mekanlarına yayılacak.