Turkcell 2019'da 1,5 milyon faturalı abone kazandı

Turkcell Grubu, 2019 yılında gelirlerini bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 artışla 25,1 milyar TL'ye yükselterek gelir rekoru kırdı. FAVÖK'ünü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL'ye çıkartan şirketin FAVÖK marjı yüzde 41,5, FVÖK marjı ise yüzde 21,4 oldu.

Turkcell, 25'inci yılını kutladığı 2019'un finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2019'da büyümesini sürdüren Turkcell Grubu'nun konsolide bazda toplam geliri bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,1 oranında artışla 25,1 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 18,6 artışla 10,4 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı yüzde 41,5'e FVÖK marjı ise yüzde 21,4 çıktı. Şirketin 2019 net karı bir önceki yıla göre yüzde 61 oranında artarak tüm zamanların en yüksek miktarı olan 3,2 milyar TL'ye ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak, çeyrek asırlık birikimimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ettiğimiz 2019 yılını rekor sonuçlarla kapattık. 25. yılımızda açıkladığımız finansal sonuçlarımızla rakiplerimizle aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. Müşteriye bakış açımızı her alanda yeniden tanımladığımız stratejimizin başarısını 2019'da 1,5 milyon yeni faturalı müşteri kazanarak ispatlamış olduk. Yine 2019, Turkcell için tüm zamanların en yüksek gelir ve karını elde ettiğimiz yıl oldu. Tüm bunlara ek olarak güçlü ARPU artışımız da sağlıklı büyüdüğümüzün göstergesi” dedi.

“Toplam entegre telekom sektörü oyuncuları arasında lider”

Turkcell'in 2019'da hedeflerini aşarak büyümeyi sürdürdüğünü belirten Murat Erkan, “Sahip olduğumuz güçlü altyapımız ve benzersiz servislerimiz sayesinde 2019'da toplam ciroda ve büyümede mobil ve sabit olmak üzere entegre telekom sektöründe liderliğimizi perçinlemenin gururunu yaşıyoruz. Bir önceki yıl en yakın rakibimizle aramızdaki ciro farkı yüzde 4 iken 2019'da bunu yüzde 6,3'e çıkardık. Bunun en önemli nedeni 2019 yılında müşterimizi odağımıza alan stratejiyi uygulamamız oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar bu stratejimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde dijital servislerimiz, kurumsal çözümlerimiz ve tech-fin alanındaki hizmetlerimiz ile büyümeye devam edeceğiz.”

2019 yılı Kasım ayında gelecek 3 yıllık hedeflerini Londra'da yatırımcılar ile paylaşan Turkcell, 2020 yılında yüzde 13-yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yüzde 39-yüzde 42 aralığında FAVÖK marjı, yüzde 18-yüzde 21 aralığında FVÖK marjı hedefliyor.

1,5 milyon yeni faturalı müşteri

Turkcell'in müşteri yaklaşımını tüm iş süreçlerine ve geliştirdiği teknolojilere yaydığını hatırlatan Murat Erkan, “Bizim en değerli varlığımız müşterimiz. O nedenle onların memnuniyeti bizim en önemli kriterimiz. 2019 yılında Turkcell'in tavsiye edilme oranlarında rakiplerine göre arasındaki farkı açmış olması müşterilerimizin de Turkcell'in yaptıklarından memnun olduğunu gösteriyor. Bu memnuniyetin karşılığını faturalı müşteri sayımızı 1,5 milyon artırarak aldık. Bu artış faturalı abone sayısında son 10 yılın rekoru. Böylece mobil tarafta faturalı abonelerimizin oranı da yüzde 62'ye çıkmış oldu. 2020 yılında da müşterilerimiz için uygun teklifler ve yenilikçi servisler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“Superbox abone sayısı 10 kat artarak 323 bin oldu”

Türkiye'de bir ilk olan ve Turkcell'in mobil altyapısının gücünü ispatlayarak mobil altyapısı üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti sunan Superbox'ı tercih edenlerin sayısı, bir yıl içerisinde 10 kat artışla 323 bine ulaştı. Superbox kullanıcı sayısındaki artışın, Türkiye'de daha yaygın fiber altyapıya olan talebin en somut kanıtı olduğunu belirten Murat Erkan, “Müşterilerimize sahip olduğumuz geniş frekans bantları ve güçlü altyapımız sayesinde fiber hızında mobil internet hizmeti sunarken ortak altyapı tarafındaki çalışmalarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin fiber altyapı ihtiyacı kimsenin saklayamayacağı bir gerçek. Superbox'ın bu kadar hızlı yayılmasının en büyük nedeni fiber ihtiyacıdır” dedi.

Dijital servislerden 1 milyar TL gelir

Turkcell'in dünya çapında kullanılan yerli ve milli dijital servislerine talep 2019'da da ivme kazanarak artmaya devam etti. 2019'da yapay zeka teknolojisiyle dijital servislerinde kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkaran Turkcell'in dijital servislerinden elde ettiği tekil gelir ilk defa 1 milyar TL'ye ulaştı. BiP'in günlük ortalama mesaj trafiği 274 milyona, fizy'de günlük dinlenen şarkı sayısı 9,2 milyona, Dergilik'te günlük okunan dergi sayısı 191 bine, Lifebox'ta depolanan günlük belge sayısı ise 43'e çıkarken, TV+ platformuna günlük giriş yapan kullanıcı sayısı ise 3,4 milyona yükseldi. Turkcell Kasım 2019'da açıkladığı üç yıllık hedefler kapsamında dijital servislerinden elde edeceği tekil geliri 2022 sonuna kadar 2,5 katına çıkarmayı hedefliyor.

“7 bin işyeri ‘paycell' dedi”

Paycell'de kayıtlı kredi kartı sayısının 4,4 milyonu geçtiğini belirten Erkan, “Tech-fin sektöründeki gelişmelerin sadece Turkcell için değil Türkiye için de çok önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyorum. Bu alanda atılan her olumlu adım ülkemizi de ileri taşıyacak. Tüm sektörlere hizmet eden geniş servis ve çözüm yelpazesi, Turkcell'in yaygın satış ağı, güçlü müşteri bazı ve teknolojideki öncülüğü sayesinde Paycell, yeni yetkinlikleriyle büyümeye devam ediyor. Bugün 7 bin üye işyeri ödeme aracı olarak Paycell'i kullanıyor. Bununla birlikte 2019 sonu itibarıyla Paycell platformu üzerinden gerçekleşen işlem hacmi yaklaşık 5,7 milyar TL'ye ulaştı. Önümüzdeki dönemde de QR tabanlı ödeme deneyimi ve POS yazılımımızla farklı dikeylerde güçlü büyümemizi sürdüreceğimize inanıyoruz. 2022 yılı sonuna kadar aktif Paycell kullanıcı sayısının 17 milyona ulaşmasını, üye işyeri bazımızı ise 150 binin üstüne çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Kurumlar Turkcell'le dijitalleşiyor”

Turkcell'in 2019 yılı içerisinde kurumların teknoloji ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamak amacı kurduğu Dijital İş Servisleri, gelirlerini yüzde 44 artırmayı başardı ve IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer aldı. Kurulduğundan beri 1.000'den fazla projeyi hayata geçiren Dijital İş Servisleri kurumların ihtiyaç duydukları tüm teknoloji altyapısını sunuyor. Murat Erkan “Tüm dünyada çok önemli bir dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşüme ayak uyduramayan, kendisini dijital dünyaya hazırlayamayan şirketlerin var olma şansı artık yok. Biz Turkcell olarak şirketlerin, işlerini yapacakları fiziksel ortam haricindeki her ihtiyacı karşılıyoruz. Cihaz kredisinden dijital servislere, bulut çözümlerinden siber güvenlik çözümlerine, büyük veri uygulamalarından sektörlere özel uygulamalara kadar her noktada şirketlerimizin yanındayız” diye konuştu.

“4.5G'liler Aralık ayında 11.5GB internet kullandı”

2019 Aralık ayında Turkcell'in 4.5G abonelerinin mobil data kullanımı 11,5 GB'a ulaşırken, 2019 yılı son çeyreğinde ortalama mobil internet kullanımı ise yüzde 53 artışla 9 GB olarak gerçekleşti. Murat Erkan 4.5G'de dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olduklarını belirterek “Yenilikçi analitik uygulamalarımız ile büyük veriyi işleyerek müşterilerimize en uygun teklifleri sunuyoruz. Sürdürülebilir büyümemizin itici gücü olan mobil ARPU 2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 arttı.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yatırıma devam

25 yıldır Türkiye'nin teknolojide öncü bir ülke olması için çalışmalarını ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell'in 2019 yılında yatırımları 7 milyar TL'yi aştı. Son 5 senede yaklaşık 26 milyar TL yatırım yapan Turkcell, Türkiye'nin en fazla yatırım yapan operatörü olmaya devam ediyor.

5G teknolojisine geçiş sürecinde ortak altyapı şart

5G teknolojisi ile tüm Türkiye'nin dijitalleşeceğini hatırlatan Erkan, “5G açısından en temel konulardan biri 5G'de yerli ve milli teknolojiler ile ekipmanlar geliştirilmesinin önünü açmak. Bu ancak ülke ekonomisinin kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanabileceğimiz yöntemler doğrultusunda ortak altyapının hayata geçirilmesiyle mümkün. Bu doğrultuda çalışmalarımızı son hızda sürdürüyoruz. Sektördeki tüm paydaşlar olarak el birliği ile Türkiye'nin kazandığı bir formülü hayata geçirmek için bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi.

“Karar vericiler elini vicdanına koysun”

Toplantının soru-cevap bölümünde Murat Erkan'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 26 Eylül tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında yaşanan iletişim kesintisine ilişkin GSM şirketlerine uyguladığı idari para cezası soruldu. "Karar vericiler elini vicdanına koysun” diyen Erkan şunları söyledi:

“Deprem ve doğal afetlerden her zaman ders çıkarıp, bize düşen ödevleri yerine getiriyoruz. Çağrı başlatma kapasitemizi 47 milyondan 58 milyona çıkarttık. Bu rakamı 70 milyona yükselteceğiz. BİP'e eklediğimiz ‘Acil Durum Butonu' şebeke olmasa da arama yapmayı sağlıyor. Bu hizmetimiz abonelerimiz dışında diğer operatör müşterilerine de açık.

Deprem sonrası yaşanan yoğunlukta, altyapıyla ilgili sorunların etkisi var. İstanbul depremi yaşandığında kentte 700 baz istasyonumuz mühürlüydü. Belediyelerin bu işi ranta çevirmeleri, durumu daha da kaosa sürüklüyor. İletişimin devamlılığı için şart olan altyapıyı da kazı izinlerini alamadığımız için geliştiremiyoruz.

Deprem sonrasında şebekemizde yaşanan bir saatlik yoğunlukla, başka bir operatörün neden olduğu 17 saatlik kesinti aynı kefeye konulamaz, bu kesinlikle vicdansızlıktır.

Altyapıyı hazırlayacak her türlü hukuksal zemini hazırlamak gerekiyor

Herkesin eleştirdiği mobil teknolojilerinin aynı zamanda hayat kurtardığını unutmayalım. Van ve Elazığ felaketlerinin ardından pek çok vatandaşımız bu teknolojiler sayesinde kurtarıldı. Sadece eleştirerek bir yere varamayız. Altyapıyı hazırlayacak her türlü hukuksal zemini de hazırlamak gerektiğini düşünüyorum.

Karar vericilerin gelecek kaygısıyla değil vicdanlarıyla karar vermeleri gerekiyor. 3 yıldır fiber için kazı yapamıyoruz ve bunu paramız olmadığı için değil izin verilmediği için yapamıyoruz. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, 700 baz istasyonunun kapatılması elektiriğin suyun kapatılması gibi.

Elazığ'da kurtulanların yüzde 20'si mobil hizmetin kesilmemesi sayesinde kurtuldu. Orada kurtulan Azize ile saatlerce konuşuldu.