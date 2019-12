Turkcell 45 ili ULAK ile kapsayacak

Turkcell, T?rkiye'nin teknoloji ?reten ?lke olmas? vizyonuyla, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'?n g??lenmesi i?in deste?ini s?rd?r?yor. 2022 y?l?na kadar toplam 45 ilde 2 bin 900 ULAK baz istasyonu, Turkcell ?ebekesinde T?rkiye'nin yar?s?na hizmet verecek.

T?rk m?hendisler taraf?ndan geli?tirilen yerli ve milli baz istasyonu ULAK, Turkcell'in deste?iyle b?y?meye devam ediyor. 2022 y?l?na kadar Turkcell ?ebekesinde 45 ?ehirde toplam 2 bin 900 ULAK baz istasyonu 4.5G hizmeti vermeye ba?layacak. Yap?lan a??klamada; hali haz?rda Rize, Artvin, Ardahan, Kars, I?d?r, Bayburt, G?m??hane, Hakkari ve ??rnak'ta hizmet veren ULAK'?n Turkcell ?ebekesinde kullan?ld??? il say?s?, 2020 y?l? sonunda 14'e ??kacak. 2022 y?l? sonunda ise Turkcell ?ebekesinde hizmet veren ULAK baz istasyonlar? T?rkiye co?rafyas?n?n y?zde 54'?n? olu?turan illerde hizmet verecek.

T?rkiye, baz istasyonu ?retebilen be? ?lkeden birisi

ULAK'a ba?lang??ta 250 baz istasyonu sipari? veren Turkcell, mobil ileti?im sekt?r?n?n ?nemli etkinli?i olan Mobile World Congress'te (MWC) ?ubat ay?nda 2 bin 650 adet ULAK sipari?i daha vererek yerli ve milli baz istasyonunun isminin d?nya ?ap?nda da duyulmas?na destek olmu?tu. Yerli ve milli ULAK sayesinde T?rkiye, baz istasyonu ?retebilen be? ?lkeden birisi olma unvan?n? ta??yor.

"T?rkiye'de tarihi bir ba?ar?ya imza att?k"

Yerli baz istasyonlar? ?zerinden ileti?im sa?lanmas?n?n T?rkiye'de mobil ileti?imi de?i?tirerek yeni bir ?a? ba?latt???n? ifade eden Turkcell ?ebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel M?d?r Yard?mc?s? Gediz Sezgin, "T?rkiye'de tarihi bir ba?ar?ya imza att?k. Turkcell olarak ilk g?n?nden itibaren yerli baz istasyonu projesinde ULAK ekibi ile ?ok yak?n ?al???yoruz. Bu s?re?te mobil ileti?im konusundaki tecr?bemizi projeye aktararak ULAK'?n ?ok daha rekabet?i bir ?r?n olmas? konusunda geli?imini g?rmekten gurur duyuyoruz. T?rkiye'de yerli baz istasyonunu ger?ek ?ebekede kullanan ilk operat?r olduk. Aral?k ay? i?inde 4.5G teknolojisi i?in ?ok ?nemli olan VoLTE ?zelli?i ve 2600 MHz radyo ?niteleri de ULAK'?n en g?ncel yaz?l?m versiyonu ile ilk olarak Turkcell canl? ?ebekesinde kullan?lmaya ba?land?. Halen daha Turkcell canl? ?ebekesinde yeni ULAK yaz?l?m ?zelliklerinin testleri ve geli?tirmeleri ?irketimizin destek ve katk?lar? ile h?zla devam ediyor. ULAK ve Haberle?me Teknolojileri K?melenmesi (HTK) ile yerli 5G baz istasyonu da geli?tiriyoruz. Yine ULAK ve Medipol ?niversitesi ile birlikte 5G baz istasyonlar? aras?nda giri?im ?nleyici ?zellik ?zerinde ?al???yoruz. Bu projeler yerli kaynaklara ve T?rk m?hendislerine inan?ld??? zaman nelerin ba?ar?ld???n?n en somut g?stergesi oldu. T?m d?nyaya bunu kan?tlad?k." diye konu?tu.

Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???'n?n deste?i, Savunma Sanayii M?ste?arl???'n?n koordinasyonunda ULAK Haberle?me A.? y?klenicili?inde ASELSAN, Neta? ve Argela'n?n katk?lar?yla geli?tirilen ULAK'?n yayg?nla?mas?nda Turkcell de ?nemli bir rol ?stlendi.