Turkcell Akademi pandemide 70 bin kişiye 530 bin saat eğitim verdi

Eğitim envanterine podcast yayınları, oyunlaştırma temelli yeni uygulamalar ve yapay zekâ desteğiyle oluşturulan kişiselleştirilmiş çözümler de ekleyen akademi, pandemi döneminin başından bugüne kadar 70 bin kişiye 3 bine yakın farklı gelişim odağında 530 bin saat eğitim verdi.

Turkcell Akademi, pandemi döneminde çalışanların yetkinliklerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak için eğitim programlarını genişletti. Bu süreçte evlerinden veya uzaktan çalışanlara yönelik olarak online eğitimlerini çeşitlendiren akademi; kişilere özel olarak eğitim programına podcast, oyunlaştırma ve yapay zekâ destekli çözümler de ekledi. Pandeminin oluşturduğu ‘şimdiki normal' olarak adlandırılan dönemin ihtiyaçlarına uygun yenilenen eğitim programlarından pandeminin başından bugüne kadar toplamda 70 bin kişi, 530 bin saat eğitim alarak gelişimine katkı sağladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Akademi Direktörü Rumeysa Kaymakcı, akademinin eğitim içerik ve yöntemlerini içinde bulunduğumuz şartlara göre sürekli güncellediğini belirterek şunları söyledi: “Yaşadığımız pandemi döneminde sadece Türkiye'de değil dünyada tüm çalışanlar daha önce hiç deneyimlemedikleri farklı bir ortamla karşı karşıya kaldılar. Bu süreçte işlerini sorunsuz ve en iyi şekilde yapmaları, yarının değişen şartlarına uyum sağlayabilmeleri için eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Biz de akademi olarak pandemi dönemine uygun yeni yöntemler geliştirerek, eğitim stratejilerimizi baştan tasarladık. Bunu yaparken çalışanların esnek rol-inisiyatif kabiliyetleri ile yetkinliklerini nitelikli şekilde geliştirebilmelerine olanak sağlayacak eğitim yöntemleri geliştirdik. İçinde bulunduğumuz yeni dönemde mevcut uzaktan eğitim teknolojilerine ek olarak, gençlerin çoğunlukla tercih ettiği podcast ve çalışanların dijital eğitimler sırasında etkileşimini artıracak oyunlaştırma temelli yeni uygulamaları hızlıca devreye aldık. Ayrıca, Turkcell yapay zekâ ekibimizin desteğiyle çalışanların gelişim ihtiyaçlarına yönelik, daha kişiselleştirilebilir ve daha erişilebilir çözümler üretmek için çalışmalar da yürütüyoruz”.

Kaymakcı, teknik olmayan rollerde çalışanların da günümüzde teknolojiye yön verebilmesi ve işlerini teknoloji ile harmanlaması gerektiğini vurgulayarak, akademi bünyesinde kişisel gelişim için verilen eğitimlerin yanı sıra temel-ileri proje yönetimi, temel-ileri çevik felsefe, SQL, Python gibi teknik gelişimleri destekleyecek eğitimlerin programlarını da çalıştığı bölüm ayırt etmeksiniz tüm çalışanlarının istifadesine sunduklarını belirtti. Kaymakcı sözlerine şöyle devam etti: “Akademi olarak pandeminin başladığı günden bugüne 3 bine yakın farklı gelişim odağından 70 bin kişiye toplamda 530 bin saat eğitim verdik. Bu süreçte hem eğitim içeriklerimizin günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanmasına hem de çalışanların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılamasına maksimum özen gösterdik. İnsan ve gelecek kavramlarını değerlerimizin odağına alan bir şirket olarak; akademinin de bu odaklar çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da gelişerek ve çeşitlenerek yoluna devam etmesi için çalışmaya devam ediyoruz”.

Rakamlarla akademide yeni dönem

Kişisel Eğitim Yolculuğu (KEY) programına toplamda 21 saate yakın, 42 seriden oluşan podcast yayını eklendi. Çalışanların yüz yüze eğitim yerine online eğitimlere katılmaları sayesinde, 18 aylık süreçte 4 bin 500 uçuşun ve 23 bin şehirlerarası seyahatin yapılmasına gerek kalmadı, bu sayede karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlandı. Birçok çalışanın aile üyeleri de akademinin kişisel gelişim eğitimlerine katıldı. Yüz yüze yapıldığında 6 ay gibi bir zamanda tamamlanacak eğitim programı uzaktan eğitim teknolojileri sayesinde 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Kişisel Eğitim Yolculuğu (KEY) programı kapsamında 22 farklı başlıkta 7 bin kişi gelişim ihtiyaçları doğrultusunda gelişim fırsatı sağlandı. Tüm Türkiye'ye yayılmış bayi ağında çalışan 30 bin bayi çalışanı 2021 yılı içerisinde 200 bin saatlik eğitimlerini tamamladı. Geleceği yazanlar platformunda (gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr) 2021 yılı içerisinde, kendini çağımızın ihtiyaç duyduğu yetkinlikler konusunda geliştirmek isteyen 18 bin kişi platforma üye olarak eğitimlere başlamış ve bunlardan 13 bin kişi sertifika alarak gelişimlerini tamamladı. Dijital Masters ve Executive Finance Masters programlarını 700 çalışan başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandılar.