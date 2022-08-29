Turkcell Atletizm Süper Lig'de şampiyon ENKA

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2022 sezonunun şampiyonu belli oldu. Atletizm takviminin en prestijli yarışmalarından olan organizasyonda hem erkeklerde hem de kadınlarda ENKA Spor mutlu sona ulaştı. Bursa'da yapılan final kademesinde haziran ayındaki ilk kademede elde ettiği üstünlüğünü sürdüren ENKA, böylece ligi Fenerbahçe'nin önünde çifte kupayla tamamladı.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2022 yılı şampiyonlukları, geçen yıl olduğu gibi bu sene de iki kategoride birden ENKA Spor'a gitti. Mavi-beyazlı ekip, atletizmde yılın en prestijli yarışmalarından olan organizasyonda iki kademede toplam 40 yarışma sonunda erkeklerde 252 puanla birinciliği alırken, Fenerbahçe 243 puanla ikinci, Galatasaray da 193 puanla üçüncü oldu. Süper Lig'e geçen yıl yükselen Boğaziçi Üniversitesi, 78 puanla yedinci sırada kaldı ve bu yıl müsabakalara çıkmayan Ankara Büyükşehir EGO ile birlikte 1. Lig'e düştü.

Kadınlarda ise 302 puan toplayan ENKA, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 20.5 puan önünde kupaya uzandı. Ligde 281.5 puanla Fenerbahçe ikinci olurken, 197 puan toplayan Beşiktaş ise üçüncülüğü aldı. Kadınlar Ligi'nde Adana Seyhan Belediyesi ve Trabzon Karayolları ise 1. Lig'e düşen takımlar oldular.

100. yıla özel kupa

Münih'teki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda madalya kazanan Yasemin Can ve Yasmani Copello'nun yanı sıra Avrupa beşincisi Tuğba Güvenç gibi yıldızların da yarıştığı final kademesinin ardından Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 100. kuruluş yılı anısına özel olarak tasarlanan kupaları TAF Başkanı Fatih Çintimar, kulüp kaptanlarına teslim etti.

Turkcell Süper Lig puan durumu şöyle:

Kadınlar

1. ENKA - 302 puan

2. Fenerbahçe - 281.5

3. Beşiktaş - 197

4. Bursa BŞB - 193

5. İstanbul BBSK - 181

6. Gaziemir Bld SK - 113.5

7. Adana Seyhan Bld Spor - 112

8. Trabzon Karayolları - 52

Erkekler

1. ENKA - 252 puan

2. Fenerbahçe - 243

3. Galatasaray - 193

4. İstanbul BBSK - 149

5. TSK Spor Gücü - 114

6. Mardin Atletizm - 85

7. Boğaziçi Üniversitesi SK - 78

8. Ankara BŞB EGO Spor (ligden çekildi)