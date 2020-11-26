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Turkcell bin 400'e yakın mağazasını ‘temassız' hale getirdi

Turkcell, pandemi nedeniyle bin 400’e yakın mağazasını ‘temassız’ hale getirdiğini duyurdu.

Turkcell, pandemi nedeniyle bin 400'e yakın mağazasını ‘temassız' hale getirdiğini duyurdu.



Çalışan ve müşterilerinin sağlığını pandemi döneminde daha da koruma altına alan Turkcell, Türkiye'de bin 400'e yakın mağazasında ‘temassız mağazacılık' uygulamasını başlattı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi döneminde sıfır temas ve sosyal mesafe konularında artan hassasiyetle birlikte hayata geçirdikleri ‘temassız mağazacılık' konseptinin kısa sürede perakende alanında yaygınlaşacağını belirtti.



Erkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Turkcell mağazalarına gelen müşterilerimiz mağaza içerisinde yer alan dokunmatik ekranları ve uygulamaları telefonlarına okuttukları QR kod ile kendileri yönetebiliyor. Fiziksel teması minimuma indirmeyi amaçladığımız bu uygulama aynı zamanda Türkiye'de ‘dijital deneyim' konusunda bir ilk oldu. Müşterilerimiz yakın zamanda mağazalarımızda dijital ve interaktif uygulamaları daha fazla görecek”.

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