Turkcell, çevreci yaklaşımla enerjisini depoluyor

Teknoloji çözüm ortaklarından Huawei ile mevcut iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen operatör, baz istasyonlarında yapay zekâ tabanlı enerji depolama sisteminin ilk örneğini Antalya'da hayata geçirdi.

Tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde yürüten Turkcell, enerji tasarrufuna yönelik teknolojik uygulamaları hayata geçirecek iş birliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda operatör, teknoloji çözüm ortaklarından Huawei ile mevcut iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, baz istasyonlarında enerji depolama sistemi uygulamasının ilk örneğini Antalya'da hayata geçirdi. Yapay zekâ teknolojisiyle verileri analiz edip dijital çözümler geliştirerek çalışan sistem sayesinde, güneşten elde edilen yenilebilir enerji lityum akülerde depolanıyor. Bu sayede enerji kesintilerinden etkilenmeden servis sürekliliği sağlanan baz istasyonu, yenilenebilir enerji kullanımı yoluyla karbon salımını da azaltıyor.

“Çözüm ortaklarımızla çevreci ve yenilikçi fikirleri hayata geçiriyoruz”

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarının geliştirilmesine her zaman özen gösteren çevre dostu bir şirket olarak baz istasyonlarımız, veri merkezlerimiz ve ofis binalarımızda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda teknolojik çözüm ortaklarımızla yeni fikir ve uygulamaları şebekemizde hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde yıllardır değerli bir iş ortaklığı yürüttüğümüz Huawei ile sürdürülebilirlik alanında stratejik iş birliği anlaşmalarına imza atarak yeni bir adım daha başlatmıştık. Bu kapsamda yaptığımız iş birliği çerçevesinde, deneme amaçlı enerji depolama sistemi çözümünün güneş enerjisi kullanarak önemli bir enerji tasarrufuyla birlikte daha az karbon salınımı sağladığını ortaya koyuyoruz. Yenilikçi yapay zekâ teknoloji imkanlarını da kullanarak sağladığımız bu enerji tasarrufu ile ülke ekonomisine ve çevre duyarlılığımıza katkı yaparken, karbon etkisini azaltacak sonuçları somut olarak görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'de örnek olacak bu alandaki yenilikçi ilk uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, yaptığı açıklamada, “Sürdürülebilir gelişim ve yenilenebilir enerji hem Huawei'in hem de Turkcell'in ortak ana stratejilerinden. Antalya'da Turkcell için geliştirdiğimiz baz istasyonu, Huawei'in yapay zeka destekli solar-lityum sinerjisiyle uçtan uca yeşil saha çözümünün uygulandığı bir saha. Baz istasyonunun yapay zeka yeteneğini ve güneş enerjisi depolama kapasitesini ölçen Turkcell ve Huawei ekipleri, başarılı neticeler kaydetti. Ayrıca gördük ki, sahanın güneşten elde ettiği enerji, kendi günlük enerji tüketiminin ortalama yüzde 70'ini karşılıyor. Türkiye'de iletişim ve dijital enerji altyapılarının ana sağlayıcısı olarak Türkiye için sürdürülebilir ve yenilenebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Enerjinin büyük kısmı güneşten elde edilecek

Yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında belirlenen baz istasyonunda güneş paneli, lityum batarya ve yapay zeka teknolojileri çalışan enerji yönetim sistemi kullanılarak kurulum yapıldı. Sistem sayesinde istasyonun enerji ihtiyacı, güneş panellerinden üretilen elektrik ve güneş enerjisi ile şarj edilen lityum akülerden karşılanıyor. Enerji ihtiyacının hangi kaynaktan karşılanacağı, saha koşullarından elde edilen verilerin analizine göre yapay zekâ teknolojisiyle çalışan yönetim sistemi tarafından hesaplanıp yönetiliyor. Güneş ışıma sürelerinin daha fazla olduğu yaz döneminde güneş enerjisinden daha fazla faydalanılması öngörülüyor.