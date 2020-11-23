Turkcell Dijital İş Servisleri, kurumların uçtan uca dijital dönüşümüne katkı sağladı

Turkcell'in Dijital İş Servisleri şirketinin gelirleri, 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdü.

Geliştirdiği dijital dönüşüm hizmetleri ile kurumsal müşterilerine uçtan uca çözümler sunan Turkcell'in Dijital İş Servisleri şirketinin gelirleri, 2020 yılının ilk 9 ayında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüdü.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Dijital İş Servisleri ile hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarının dijitalleşme yolculuklarına eşlik ederek bulut teknolojileri, veri merkezi hizmetleri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve nesnelerin interneti alanlarında hizmet sağlıyoruz. Dijital dönüşümlerine hız kattığımız sektörler arasında özellikle sağlık alanında önemli adımlar atıyoruz. İlk olarak 2017 yılında Yozgat Şehir Hastanesi ve geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere Türkiye'de 7 şehir hastanesinin dijital altyapısından sorumluyuz. Son dönemde güvenli dijital imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.