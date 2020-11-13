Turkcell, dijital uygulamaları için mühendisler arıyor

Yapılan açıklamaya göre yeni mezun işe alım programı Genç Yetenek ve yarı zamanlı çalışma modeli sunan Stajcell Plus projesiyle de genç mühendis adaylarına yeni iş fırsatları sunulacak.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibiyle hareket eden Turkcell, geliştirdiği yerli ve mili dijital uygulamalarıyla müşterilerinin yanında olmaya ve bu faaliyetlerden elde ettiği gelirleri ülke ekonomisine kazandırmaya devam ediyor. Turkcell, bu kapsamda mühendis kadrosunu her geçen gün daha da genişletiyor.

Türkiye'den dünyaya açılan dijital uygulamalar ile yaşamın ve deneyimin dijitalleşmesi için çalışan Turkcell önümüzdeki dönemde, 379 kişilik Dijital Servisler ve Çözümleri ekibine 70 mühendis daha dahil edecek. İletişim ve yaşam platformu BiP ve arama motoru Yaani uygulamalarının ileri faz geliştirmeleri için kadroya dahil edilecek mühendisler yazılım ve mobil yazılım konusunda eğitim görmüş adaylar arasından seçilecek.

Serhat Demir: “Türk mühendisleri sayesinde markalarımızı küresel rekabette yukarılara taşıyoruz

Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, Turkcell olarak sundukları uçtan uca servislerle müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Demir, “Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, ister Turkcell abonesi isterse de başka bir operatörün abonesi olsun, tüm vatandaşlarımızın hayatının her alanında olmayı hedefliyoruz. Bu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için var güçleriyle çalışan binlerce Türk mühendisinin emekleri sayesinde, dijital servislerimiz artık sadece ülkemizde değil dünyanın pek çok ülkesinde yaygın şekilde kullanılır hale geldi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalarla ve sağlayacağımız ilave istihdam imkanlarıyla küresel marka olma yolculuğumuzun hız ve güç kazanmasını ve markalarımızın değerini her geçen gün daha da arttırmayı hedefliyoruz. Sunduğumuz servisler büyüdükçe hem ekosistemimize hem de toplam istihdamımıza katkı sağlıyoruz. Z kuşağının global firmalardaki çalışma arzularının, bizim geliştirdiğimiz Turkcell teknoloji dünyası için aynı motivasyon seviyesine ulaşacağını düşünüyoruz. Bugünden temellerini attığımız bu ekosistemle, iş hayatına hazırlanan genç mühendislerimize farklı kariyer fırsatları sunuyoruz” diye konuştu.

2020 İnsan Kaynakları İşe Alım Stratejileri arasında geniş bir yelpazeye sahip olan Turkcell, kadın istihdamı, yarı zamanlı öğrenci kariyer programları ve yeni mezun gibi projelerin yanı sıra ‘Yıldızlar Geri Dönüyor' projesiyle de yurt dışında yaşayan yazılım uzmanı istihdamını sağlayarak tersine beyin göçü hareketine destek veriyor.