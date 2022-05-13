Turkcell Diyalog Müzesi'nde ziyaretçi sayısı yarım milyona ulaştı

Bugüne dek yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği Turkcell Diyalog Müzesi'nde 50'ye yakın engelli birey istihdam ediliyor.

Turkcell, teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü toplumun tamamına yaymak için 2014'ten bu yana desteklediği Turkcell Diyalog Müzesi'nde engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket açıklamasına göre sosyal bariyerleri aşmaya destek olacak projelerin yer aldığı Turkcell Diyalog Müzesi'nde farklı engel gruplarından bireyler, cinsiyet fark etmeksizin birçok pozisyonda istihdam edilerek toplumsal kapsayıcılığa katkı sağlanıyor.

Turkcell Diyalog Müzesi'nde yaklaşık 50 engelli birey iş hayatını deneyimliyor

Bugüne dek yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği Turkcell Diyalog Müzesi'nde 50'ye yakın engelli birey istihdam ediliyor. Bu sayının yarısı ise kadınlardan oluşuyor. Müze ziyaretçilerinde farkındalık oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 9-17 yaş grubuna da hitap ediliyor. Ayrıca alanında başarılı bir nörolog olan Uz. Dr. Kerem Dündar ile yapılan “Leadership in Darkness” programı sayesinde iş dünyasının orta ve üst düzey yöneticileri de müzede farkındalık kazanıyorlar.

Müze içerisinde yer alan Diyalog Cafe'de çalışan ekip tamamen işitme engelli baristalardan oluşurken, sipariş veren kişiler işaret diline yönlendiriliyor. Turkcell, bu sayede işaret dilini “duyulur” kılıyor. Ayrıca müzelerde dijital dönüşümü destekleyen DOORS - Digital Incubator for Museums'a başvuran Turkcell Diyalog Müzesi, çift yönlü iletişimini dijital dünyaya taşımayı amaçlıyor.