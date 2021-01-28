Turkcell e-Futbol Milli Takımı'nın PES kadrosu belli oluyor

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsoru olduğu eMilli Takımlar'ın PES oyunu kadrosu seçiliyor. Turkcell eMilli Takım seçmelerinde ilk büyük final 29 Ocak'ta oynanacak. PES Büyük Finali sonrası, Mart ayında gerçekleştirilecek eEuro 2021 elemeleri ve eNations Cup Elemeleri'nde mücadele edecek milli takım kadrosu şekillenmeye başlayacak.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu yaptığı e-Futbol Milli Takımı'nın 2021 kadrosu seçiliyor. FIFA ve UEFA'nın düzenlediği turnuvalarda mücadele edecek Türkiye eMilli Takımlar'ın belli olacağı, Turkcell eMilli Takım seçmelerinde ilk büyük final PES oyununda yaşanacak. UEFA eEuro 2021 elemeleri ile FIFA eNations Cup elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek kadroların belirleneceği PES Büyük Finali 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Toplamda 8 kişinin millileri temsil etmek için mücadele edeceği Turkcell eMilli Takımlar seçmelerinde maçlar en iyi 3 oyun üzerinden oynanacak. İkili eşleşmelerde iki galibiyet alan oyuncular, Türkiye'yi PES oyununda temsil etme hakkını da kazanacak.

İlk büyük sınav 15 Mart'ta

Turkcell e-Futbol Milli Takımı'na seçilecek oyuncular için ilk büyük sınav ise UEFA eEuro 2021 ön elemeleri olacak. Ay-yıldızlılar, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek ön elemelerde birinci olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkını elde etmek için ter dökecekler. Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri'nde FIFA oyunu için yapılacak Büyük Final ise Şubat ayında oynanacak.