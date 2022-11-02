Turkcell eMilli Takım seçmeleri Kasım'da başlıyor

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Turkcell eMilli Takım seçmeleri Kasım ayında gerçekleştirilecek. 3-4 Kasım tarihlerinde Avrupa'da yaşayan oyuncular eMilli takım sporcusu olmak için mücadele ederken, yurt içinde yaşayan esporcular da 10-11 Kasım'da ‘eMilli Takım Seçmeleri'nde ay-yıldızlı formayı giymek için yarışacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği eMilli Takım'ın Avrupa ve Dünya Şampiyonası'ndaki yol haritası belli oldu. Yoğun bir takvime girecek olan ay-yıldızlılar için milli takım oyuncu seçmeleri de gerçekleşecek. İlk büyük heyecan 3-4 Kasım 2022 tarihlerindeki Avrupa'da yaşayan esporcularla başlayacak. Çevrim içi olarak gerçekleştirilecek elemelerde oyuncuların eMilli sporcu olmak için verdikleri mücadelenin ardından heyecan bu kez Türkiye'ye taşınacak.

10-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Turkcell eMilli Takım Türkiye Elemeleri ile de ay-yıldızlı formayı üzerine geçirmek isteyen oyuncular kıyasıya bir mücadeleye girecek. Türkiye'yi temsil edecek kadro 17 Kasım'da TFF Riva Tesisleri'nde çevrim dışı olarak düzenlenecek büyük finalle belli olacak.

Dünya Kupası elemeleri Aralık'ta başlıyor

2023 yılının en büyük espor mücadelesi ise Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası olacak. Turnuva için Türkiye'nin yolculuğu ise Aralık ayında başlayacak. Elemelerinin Aralık 2022'de start alacağı ve Mart 2023'e kadar süreceği turnuvada, olası play-in maçları Nisan, play-off'lar ise Mayıs ayında gerçekleştirilecek.