Turkcell Fintur hisselerini devretti

Turkcell, Kazakistan'daki KCell hisselerini satarak Asya'daki iştiraklerine ortak olduğu Fintur'un tüm hisselerini devretme konusunda Telia ile anlaşmaya vardı.

Turkcell, Fintur ile birlikte ortak olduğu Kazakistan'daki operatör Kcell hisselerinin Kazakhtelecom'a devredilmesinin ardından, yüzde 41,45'ini elinde tutuğu Fintur hisselerinin, yaklaşık 350 milyon euro bedelle Telia'ya satışı konusunda anlaşmaya vardı. Bu satışın tamamlanmasının ardından Turkcell resmi olarak Fintur ortaklığından çıkmış olacak.

Fintur hisselerini devreden Turkcell bilançoda döviz fazlası pozisyona geçti

Fintur hisselerinin devri konusunda bugün Kazakistan'ın Astana şehrinde yapılan anlaşmaya imza atan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu dijital servislere odaklanma ve güçlü finansal yapı stratejileri doğrultusunda bu anlaşma ile bir adım daha attıklarına dikkat çekti.

Terzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 3,5 yıldır dünya çapında dijital servislerimiz ile büyüme stratejisi uyguluyoruz. Bu stratejilerle birlikte 2017'de dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduk, 2018'in ilk 9 aylık verilere göre de hâlâ en hızlı büyüyen operatör konumundayız. Bugün, Kcell'in satışı ve Fintur hisselerinin devri için attığımız bu adım da şirketimizin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda çok önemli bir yer tutuyor. Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, Fintur'daki hisselerimizin devri konusunda Kcell'in satışı gerçekleşti. Bu kapsamda, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hisselerimizi yaklaşık 350 milyon euro bedelle ortağımız Telia'ya devretmek üzere bağlayıcı anlaşma imzaladık. Ocak 2019'da tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde, beklenen nakit girişi ile döviz açık pozisyonumuz da pozitife dönmüş olacak. Kapanış günü kurları ve taşınan değerlere bağlı olmak üzere, bu işlemin kârlılığımıza yaklaşık 850 milyon TL katkıda bulunmasını bekliyoruz. Küresel büyüme stratejimiz kapsamında attığımız bu adım sayesinde dijital servislerimizle büyüme stratejimiz için de yeni kaynaklar oluşturmuş oluyoruz. Dünyanın dijital operatörü olma vizyonumuzun arkasında markamız, teknolojimiz, servis portföyümüz, insan kaynağımızla beraber, daha da güçlenen bilançomuz yer alacak. Hedefimiz dijital servislerimizin indirilme sayısının 3 yılda 1 milyara ulaşması".