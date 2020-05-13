Turkcell geçen sene 12 ayda yaptığı satışı 2020'de 3 ayda yaptı

2020'nin ilk 3 ayında dijital kanallar üzerinden gerçekleşen akıllı cihaz satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 kat artarken, geçen yıl 12 ayda yapılan satış hacmine bu sene 3 ayda ulaşıldı.

Turkcell'in dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlem ve cihaz alımları rekor seviyelere ulaştı. Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre 15 kat artış yaşandı. Böylece geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020'nin ilk 3 ayında ulaşılmış oldu. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış söz konusu.

Kadri Özdal: “Sunduğumuz hizmet ve satış sonrası desteğimiz müşterilerimize güven veriyor”

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulamamız bizim en büyük teknoloji mağazamız olmuş durumda. Bugün toplam cihaz satışlarımızın yaklaşık yüzde 10'u, ön ödemeli hat kullanan müşterilerimiz arasında toplam TL yüklemelerinin ise %15'i dijital kanallarımız üzerinden gerçekleşiyor. Dijital kanallarımızdan yapılan TL yüklemeleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,5 kat, bir önceki aya göre ise yüzde 141 arttı” dedi.

Özdal, dijital kanallar üzerinden yapılan işlem ve alışverişlerde yaşanan artışın Turkcell'in müşterilerine sunduğu hizmet ve ürünlerin kalitesini bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak “Sipariş edilen tüm ürünleri hijyen kriterlerine uygun şekilde güvenli olarak müşterilerimize ulaştırıyoruz. Sunduğumuz Turkcell Garantisi ve satış sonrası desteğimiz sektörde farkımızı ortaya koyuyor ve müşterilerimize güven veriyor. Turkcell olarak odağımızda her zaman müşterilerimiz var. Onların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda dijital kanallarımızdaki ürün ve hizmetleri çeşitlendirdik ve önümüzdeki dönemde bu çeşitliliği sunmaya devam ettireceğiz” dedi.

Nisan'da 43,6 milyon kez ziyaret edildi

2020 Nisan ayında dijital kanalların ziyaretçi sayısı 43,6 milyona ulaşırken, online satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 342 arttı.

En çok tercih edilenler kulaklık, kişisel bakım, bilgisayar ve gamer ürünleri

Evde geçirilen sürenin artması, uzaktan eğitim ve çalışma süreçlerine geçişle birlikte bilgisayar satışları da bir önceki döneme göre ciroda 5 kat yükseldi. Turkcell dijital kanallar üzerinden yeni nesil teknoloji ürünlerinin satışları yüzde 92 artış gösterdi. Bu dönemde en çok tercih edilen teknolojik ürünler sırasıyla Bluetooth kulaklıklar, bilgisayar ve tabletler ile daha çok oyuncuların tercih ettikleri gamer ürünleri ve elbette cep telefonları oldu. Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Karantina sürecinde görüntülü görüşme yapmak için akıllı telefonlara talep arttı. Ayrıca eğitim ve iş yaşamı ev ortamına taşınınca bazı ürünler ön plana çıktı. Örneğin müşterilerimiz bu dönemde Bluetooth kulaklık ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Zira bu kulaklıklara; iş toplantılarında, uzaktan eğitim sınıflarında ya da oyun oynarken ihtiyaç duyuyorlar ” diye konuştu.

Dijital kanallarda satılan bilgisayar ürünlerine Macbook'lar da eklenirken, Macbook satın almak isteyenlere hem kontratlı hem de kredi kartlı alışveriş imkanı sunuluyor.

Turkcell'in internet sitesi üzerinden satılan ürünlere bu dönemde kişisel bakım ürünleri de eklendi. Bu kategoride özellikle tıraş makinesi ile yüz bakım ürünleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Kişisel bakım ürünlerini tercih eden müşterilerin yüzde 60'ı bu ürünlerin bedellerini faturalarına yansıtarak satın almayı tercih etti.

Her ürün dezenfekte ediliyor

Kategori ayrımı yapılmaksızın, sipariş edilen tüm ürünler üst düzey güvenlik ve hijyen kriterlerine uygun şekilde müşterilere ulaştırılıyor. Depolar düzenli biçimde dezenfekte edilirken, ürünler raflardan eldivenli personel tarafından toplanarak paketleniyor.

Farklı ödeme seçenekleri sunuluyor

Turkcell.com.tr'de müşterilere birçok farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Dileyen müşterilerimiz istediği teknolojik cihazları faturasına kontratlayarak taksitlendirebiliyor ya da tek seferlik faturalarına yansıtarak ödemelerini yapabiliyorlar. Kredi kartı ya da banka kartı ile alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz de kartlarını güvenli Paycell alt yapısında saklayarak tek tıkla alışverişlerini tamamlayabiliyorlar.