Turkcell Gelibolu Maratonu için kayıtlar devam ediyor

Bu yıl 5'inci kez düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu 6 Ekim Pazar günü Çanakkale'de gerçekleştirilecek. Kayıtların gelibolumaratonu.com adresinden devam ettiği organizasyonda katılımcılar, dört parkurda koşabilecek. Üç yıl önce katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı'na bu yıl da fidan dikilecek.

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için kısa süre kaldı. 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte bu yıl da maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. Bu tarihi dokuda koşma heyecanını yaşamak isteyenler için ise kayıtlar devam ediyor. İnternette gelibolumaratonu.com adresinden kayıt yaptıran herkes bu eşsiz deneyimi yaşama şansına sahip olacak.

Öte yandan, her katılımcı için 10 fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması ise 'Adımlar Fidana' olarak belirlendi. Üç yıl önce düzenlenen maratonda katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulmaya başlanan Turkcell Barış Ormanı, bu sayede büyümeye devam edecek.

Dört kategoride şampiyonlar belli olacak

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndan start alacak. Maraton ve Yarı Maraton için 9.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan 10.00'da başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15'te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.

Maraton Fuarı 4-5 Ekim'de

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun klasikleşen Maraton Fuarı 4-5 Ekim'de 17 Burda AVM'de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.