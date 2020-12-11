Turkcell Genel Müdürü Erkan: “Pandemi, işe alımlarımızı azaltmadı”

Bu dönemde evde geçirilen zamanın artmasıyla dijital ürün ve servislere her zamankinden daha fazla kullanılmasıyla insan kaynağına ihtiyaç oluştuğunu belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Pandemi döneminde de işe alım süreçlerinde herhangi bir duraksama yaşamadık. Hatta dijital ürün ve servislere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulması iş hacmimizde büyük bir artışa neden oldu” dedi.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin pandemi döneminde istihdam politikası ve ‘Tersine Beyin Göçü' sloganıyla başlattıkları kampanya ilişkin açıklamalar yaptı.

“Yılı 7 bin işe alımla bitireceğiz”

Şirket olarak yeni işlere girişmelerinden dolayı yeni istihdamlara da ihtiyaçları doğduğunu söyleyen Erkan, “Yılın ilk yarısını 3 bin, toplam yılı da 7 bin civarı işe alımla bitireceğimizi öngörüyorum. İstihdama çok önem veriyoruz. Bu süreçte çalışanlarında memnuniyeti çok önemlidir. İşlerimizin etkilenmemesi aynı zamanda çalışanlarımızın da psikolojilerinin etkilenmemesi gerekir. Hiç kolay değil, bu anlamda elimizden gelen maksimum gayret gösteriyoruz. Evden çalışan arkadaşlarla zaman zaman online olarak toplantı yapıyorum. Bazı toplantılarda çalışan arkadaşımızın annesi ekrana bakıp, bana teşekkür ediyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde de işe alım süreçlerinde herhangi bir duraksama yaşamadıklarını anlatan Erkan, “Hatta dijital ürün ve servislere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulması iş hacmimizde büyük bir artışa neden oldu. Biz de bunu göz önünde bulundurarak işe alımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Halen yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyoruz. 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlamış olacağız. 2021 yılında da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“GNÇYTNK programımız ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak”

“Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızı yüreklendirecek bir başka projemiz olan ‘Tersine Beyin Göçü' ile de nitelikli istihdamı artırmayı hedefliyoruz” diyen Erkan şunları söyledi: “Bu dönemde alanında uzman profesyonellere olduğu kadar, iş hayatına yeni atılan gençlere de yine kapılarımızı açıyoruz. Önümüzdeki dönemde GNÇYTNK programımız ile 150 genç yetenek Turkcell ailesine katılacak. Ayrıca 150 gencimiz de STAJCELL programı sayesinde şirketimizde staj yaptı. Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızı yüreklendirecek bir başka projemiz olan ‘Tersine Beyin Göçü' ile de nitelikli istihdamı artırmayı hedefliyoruz. Covid döneminde yurtdışında mutsuz olan önemli Türk profesyonelleri ‘Tersine Beyin Göçü' sloganıyla bizimle çalışmaları noktasında bir kampanya başlattık. Kaliteli insan kaliteli iş çıkartıyor, amacımız kaliteli insan kaynağımızı artırmak. “