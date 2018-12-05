Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu: “Altyapıda değil, serviste rekabet edelim”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğunu belirterek, “Biz yaklaşık dört yıldır ortak altyapı konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Türkiye'nin çok ciddi bir dijital altyapı eksikliği var. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var ve şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Altyapıda değil, serviste rekabet edelim” dedi.

Turkcell'in 2018 değerlendirme toplantısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 25'inci yılını kutlayacağı 2019'a büyük hedeflerle giriyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yıllık değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna dikkat çekerek “15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye'nin dijital ekosistemde dünya liderliğine çıkmasının yolu ortak altyapı konusunda bir an önce harekete geçmemize bağlı” dedi.

“Altyapıda değil, serviste rekabet edelim”

Terzioğlu, Türkiye'deki tüm fiber şirketlerinin tek bir çatı altında birleştiği, devletin de elindeki varlıklarını koyarak katılacağı, hatta yüzde 51 hissesine sahip olabileceği bir yapı önerdi: “Bu şirkete Türkiye'nin tüm fiber altyapısını kurma görevi verelim. Bu şirket bono da çıkarabilir, halka da açılabilir. Çok kârlı olabilir, hatta Türkiye'nin başlı başına bir değeri haline gelebilir. Yani doğrusunu isterseniz bence Türkiye'nin önünde başka bir opsiyon da kalmadı. Şu anda bunu yaparsak yaparız yoksa bir daha hiç yapılamaz. Bu durumun bu kadar uzaması bütün Türkiye'nin problemi haline gelmiş durumda.”

Altyapıları, şirketlerin tek tek aynı anda yapmalarını İstanbul'dan Ankara'ya dört otoyol inşa etmeye benzeten Terzioğlu, Türkiye'nin böyle bir lüksü olmadığını söyledi. 15 milyar dolara ulaşacak maliyetin bu modelle 2 milyar dolar seviyesine ineceğine ve altyapıda rekabet etmemenin doğal olarak vatandaşın interneti daha ucuza kullanmasının da önünü açacağına işaret eden Terzioğlu, “Bu noktada herhangi bir şirketin problemlerini düşünmekten vazgeçip Türkiye'nin problemlerine odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.

“Belli ki bir şeyleri yanlış yaptık”

Kamu yönetiminde de bu yönde bir niyet gözlemlediğini anlatan Terzioğlu, yurtdışından da örnekler verdi: “Stockholm, Yeni Zelanda, Avustralya gibi örnekler var. Dünyada artık telekom şirketleri altyapı ve servis olarak ayrılıyor. Türkiye'de de aynı şekilde ayıralım, altyapıyı da tekilleştirelim. Bu bizi çok hızlandıracak. Zaten gecikmiş durumdayız. Ortaklık dört senedir konuşuluyor. O zaman konu paylaşmaktı ama artık söylem ‘Altyapıyı bütünleştirelim' olmalı. Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, telekom sektöründeki şirketlerin değeri 8 milyar doların altına indi. Oysa Almanya'da Deutsche Telekom 80 milyar dolar değerinde. Belli ki biz bir şeyi yanlış yaptık, telekom sektörünün özelleşmesinde istediğimiz sonucu alamadık.”

Terzioğlu fiber altyapı döşemek için harcanan her 2 TL'nin 1 TL'sinin ‘geçiş hakkı' adı altında vergiye gittiğini belirterek telekom sektöründe yatırıma teşvik verilmediğini vurguladı. Devletin “5G ihalesi yapayım, spektrum parası alayım” anlayışından uzaklaşıp sektöre “Bana en iyi altyapıyı kur” demesi gerektiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü “Aklımızı kullanıp tek bir altyapı şirketine geçmeli ve ardından BiP gibi, fizy gibi, TV+ gibi servisler geliştirerek gerçek dijital ekonomiyi hayata geçirmeliyiz. Bu, Türkiye'deki telekom sektörünün sağlığını ve başarısını temelden belirleyecek bir konu” diye konuştu.

“En hızlı büyümeye devam”

Turkcell'in üçüncü çeyrek rakamlarına göre dünyanın en hızlı büyüyen telekom şirketi olmaya devam ettiğini hatırlatan Terzioğlu, bu büyümenin 1 liralık ürünü 2 liraya satarak değil, yeni ürünleri kullanıma sunarak gerçekleştiğinin de altını çizdi: “Çıkardığımız her şey Türk mühendislerin geliştirdiği yeni teknolojiler. Neden 1000 mühendis çalışsın ki? 2 bin, 3 bin mühendis çalışabilir. WhatsApp'ın binlerce kişiyle yaptığı şeyi BiP'te 200 mühendisle yapıyoruz. Türkiye yazılım geliştirme anlamında büyük bir kapasiteye sahip, önümüzde çok fırsat var.”

Turkcell'in yerli milli dijital uygulamalarında çok güzel gelişmeler olduğunu açıklayan Terzioğlu yurtiçi pazar payı olarak fizy'nin yüzde 60, BiP'in yüzde 30, Yaani'nin de yüzde 8 seviyelerine ulaştığını açıkladı ve Türkiye'nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik'le ilgili çarpıcı rakamlar verdi: “Pazar payı neredeyse yüzde 100. Geçen ay 14 milyon dergi, 1 milyon gazete okundu. Şırnak'ta, Hakkari'de Cosmopolitan, Popular Science, Atlas gibi dergiler okunuyor. Belki de bugüne kadar o dergiler fiziki olarak gitmedi bile.”

“Bin 440 stratejisi işe yaradı, müşteriyle geçirilen zamanı artırdı”

Turkcell'in dijital uygulamalarıyla yürüttüğü ‘1440' stratejisi, bir günde bulunan 1440 dakikanın her birinde müşterilerin hayatında olabilme fikrinden hareket ediyor. Bugün ortalama olarak Turkcell kullanıcıları BiP'te 40 dakikanın üzerinde zaman geçiriyor, 48 dakika fizy ile müzik dinliyor, 30 dakika Hadi'de yarışıyor. Fizy'nin yurtiçi pazarda Spotify'ın dört katı büyüklüğe geldiğini belirten Terzioğlu, TV+ uygulamasının 2,5 milyon abonesi bulunduğunu ve günde ortalama 80 dakika izlemeye ulaştığını açıkladı.

Arama motoru teknolojisinin ileride suni zekayla güçlendirilmiş, kişisel asistanlara dönüşeceğini öngören Terzioğlu, Yaani'nin önemine dikkat çekti ve bu teknolojiye yatırımların devam edeceğini söyledi. Bu nedenle 2019 Teknoloji Zirvesi, yapay zekanın sıkça konuşulacağı bir organizasyon olacak.

‘Sarsıcı yenilik'in arifesinde

Terzioğlu, telekomünikasyon sektöründe uzun süredir kullanılan ‘disruptive innovation' (sarsıcı yenilik) kavramını hatırlattı. Her sektördeki global dev şirketlerin zayıf olduğu alanlarla ilgili yeni ve üretici fikirler, yöntemler geliştirerek onları yerlerinden etme süreci için üretilmiş bu kavramı, Terzioğlu datanın önemini anlatmak için şunları kaydetti: “Datayı doğru işlemek, önümüzdeki dönemin sarsıcı yeniliği olacak gibi görünüyor. Datanın önemini anlayabilen şirketler daha ucuz, daha hızlı ürün ve hizmetler sunabiliyor, kullanıcı deneyimini zenginleştirebiliyor. Dünyada aynı zamanda veri işlemenin merkezileşmesi tehlikesi var. Yani birkaç global büyük merkezin tüm dünyanın datasını elinde tutması. Bu bizim hep karşı çıktığımız ‘dijital emperyalizm'in bir tehlikesi. O nedenle ısrarla Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın diyoruz. Nitekim bu yatırımlarımız sayesinde, Türkiye'nin datasının dışarıda saklanma oranı yüzde 96'dan yüzde 90'a düştü. Yani yurtiçinde sakladığımız datanın oranı ikiye katlandı.” ‘Sarsıcı yenilik' aynı zamanda 2019 şubat ayında düzenlenen ve dünyanın en büyük mobil teknoloji zirvesi olan Mobile World Congress'te Turkcell'in oturum başlığı olma özelliğini taşıyor.”

Lifecell'in büyümedeki rolü

Yeni nesil dijital operatör markası Lifecell bir yıl gibi kısa zamanda 1 milyon 600 bin aboneye ulaşarak 2018'de Turkcell Grup'un büyümesindeki en önemli etkenlerden biri oldu. Yüzde 2 pazar payına ulaşarak en çok tercih edilen dördüncü operatör konumuna gelen Lifecell'de kullanıcılar, sadece ekim ayında 11 bin 600 terabayt internet tüketti. Lifecell'de en aktif kullanılan uygulamalar BiP, TV+ ve fizy oldu. Lifecell müşterileri bugüne kadar BiP'ten 4.5 milyon saatten fazla konuşurken, fizy'den ortalama günlük kişi başı 130 şarkı dinledi ve TV+'da günde 136 dakika televizyon izledi.

Salla Kazan'la 280 milyon GB

Cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran Salla Kazan kampanyasıyla bugüne kadar 20 milyon Turkcell'liye 550 milyon adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 280 milyon GB ve 48 milyar dakikaya ulaştı. Ayrıca şimdiye kadar 69 milyar BiP dakikası ve 157 milyon adet dijital servis hediyesi dağıtıldı. Salla Kazan'ın yanı sıra BiP üzerinden Sürpriz Nokta ile konum bazlı interaktif oyun oynayan 6,5 milyon kullanıcı, Türkiye'nin dört bir yanına saklanmış hediyeleri bularak 40 milyon adet hediye kazandı. Hediyelerin toplamı, 57 milyon GB ve 2,5 milyar BiP dakikasına ulaştı.

Tatilini Fulltrip ile planla, Financell ile kolayca öde

Uçtan uca tatil planlama hizmetiyle dijital seyahat deneyimine yeni bir anlayış getiren Fulltrip ve Financell işbirliğiyle avantaj sunuyor. Financell, Fulltrip.com'dan yapılan dijital tatil alışverişlerinde 24 aya varan taksit imkânı ve erken rezervasyon dönemine özel yüzde 50'ye varan indirim sunuyor. Dijital seyahat satın alırken yaşanan tatsız sürprizlerin önüne geçmek için güvenli e-ticaret hizmeti sunduklarını belirten Terzioğlu “Müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını finanse etmek üzere 2016 yılında kurulan genç bir şirket olarak bugüne kadar yaklaşık 7 milyon adetten ve 11 milyar TL'den fazla finansman sağladık. Müşterilerimizi daha fazla teknoloji ile buluşturmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya ve Türkiye'nin dijital yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.