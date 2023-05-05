Turkcell ‘Gönül Bağı Projeleri'nde küçük işletmeleri de unutmadı

Turkcell, başlattığı ‘Gönül Bağı Projeleri'yle depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Önceliği bölgedeki istihdama ve iş hayatının canlanmasına veren operatör, son olarak kurumsal müşterilerine hizmet verdiği İşTurkcell markasıyla ‘Açık İşletmeler Projesi'ni hayata geçirdi.

Turkcell, tüm kesimleri kapsayan projelerine devam ediyor; #UnutmakYok sloganıyla afet bölgesine el uzatarak yaraları yerinde sarmayı hedefliyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgenin kalkınması için ekosistem markalarıyla hayata geçirdiği ‘Gönül Bağı Projeleri'ni sürdüren operatör, son olarak İşTurkcell markasıyla kapılarını yeniden açan işletmeleri desteklemeye başladı.

“İşletmeler hayatın can damarı”

Projeyle ilgili konuşan Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Esnaf ve küçük işletmeler şehirlerdeki hayatın can damarı. Bu işletmelerin, esnafın kapılarını açması, ürünlerini dükkânının önünde çıkarması, insanların o dükkânlara girip çıkması, buraların hayata tekrar katılması adına çok önemli ve aynı zamanda bir moral kaynağı. Bu yüzden ‘Gönül Bağı Projeleri'mizden biri de işletmelere ve esnafımıza yönelik. İşTurkcell olarak ‘Açık İşletmeler Projesi' ile de tekrar kapılarını açan işletmelerin seslerini duyurmak istiyoruz. Bu amaçla işletmeleri gezip firma sahipleriyle ve orada çalışanlarla sohbet ediyor, onların hikâyelerini dinliyoruz. Anlattıklarını kayıt altına alıyor; Turkcell'in kurumsal platformlarını kullanarak bu hikâyeleri tüm Türkiye'ye ulaştırmalarını sağlıyoruz. Tüm sosyal medya ve iletişim kanallarımızla Türkiye'ye bu işletmelerin kapılarını yeniden açtığını duyuruyoruz. Bu zorlukların altından hep beraber kalkmak için çalışıyoruz” dedi.

Esnaf müşterisine videolarla sesleniyor

Operatörün kurumsal müşterilerine hizmet verdiği İşTurkcell, ‘Açık İşletmeler Projesi' ile afet sonrası birçok zorlukla baş ederek iş yerlerini yeniden açan işletmelerin seslerini duyurmalarına aracı oluyor. ‘Açık İşletmeler Projesi'yle esnaf, işlerini hızlandırıp büyütmek için operatörün teknolojisinden ve iletişim ağından faydalanıyor. Bu sayede işletmeler, seslerini hazırlanan videolar ve farklı içeriklerle, operatörün kurumsal sosyal medya araçlarıyla tüm Türkiye'deki müşterilerine duyurabiliyor. Depremden zarar gören şehirlerde, farklı iş alanlarından seçilen işletmelerin, kendi yerlerinde yapılan video çekimleriyle müşterilerine seslenmeleri sağlanıyor. Böylece esnafın satışlarını artırması hedefleniyor. Proje aynı zamanda afetzede şehirlerin ayağa kalkan işletmeleri sayesinde morale ve manevi kalkınmaya da katkı sağlıyor.

‘Açık İşletmeler' ile KOBİ'lerin de yanında

Operatörün bölgeyi iyileştirmek için istihdamdan üretime, sanattan gastronomiye, psikolojiden eğitime kadar pek çok alanda yürüttüğü projeleri eş zamanlı sürüyor. Turkcell, istihdamın artması ve iş hayatının canlanmasının bölgenin kalkınmasını hızlandıracağı düşüncesiyle İşTurkcell'in ‘Açık İşletmeler Projesi'nde bölgedeki KOBİ'ler de destekleniyor.

‘Bu işletme umuda, yarınlara açık'

Depremzede esnafın işletmesini açarken de yanında olan operatör, bölgedeki işletmelerin ve esnafın

-Kahramanmaraş'taki Selahattin Salman (Reklam Plus), Malatya'daki Mustafa Rutbil (RGL Lojistik), Hatay'daki Zeki Bayırlı (Bayırlı Unlu Mamüller) dükkânlarına İşTurkcell'le sağladığı desteğini “Bu işletme umuda, yarınlara açık” tabelasıyla gösteriyor.