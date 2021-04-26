İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda çeyrek finalistler belli oldu

Turkcell Kadın Futbol Ligi’nde, 16 takımın 4 gruba ayrılarak yaptıkları maçlar sonunda bir üst tura çıkan 8 takım belli oldu.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde, 16 takımın 4 gruba ayrılarak yaptıkları maçlar sonunda bir üst tura çıkan 8 takım belli oldu. Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği grup maçları sonunda ilk iki sırayı elde ederek şampiyonluk mücadelelerine devam etme hakkını kazandılar. Antalya'da tek maç üzerinden gerçekleşecek çeyrek final karşılaşmaları 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.


Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nda grup maçları tamamlandı. 4'er takımın yer aldığı 4 grupta tek devreli oynanan karşılaşmalar sonunda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Pandemi nedeniyle Türkiye'de ilk defa tek devreli eliminasyon sistemine göre oynanan lig maçlarının ardından Beşiktaş, Fatih Vatan Spor, Adana İdmanyurduspor, Ataşehir Belediyespor, ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor, Konak Belediye Spor ve Kayseri Gençler Birliği şampiyonluk mücadelelerine devam etme hakkını elde ettiler.


Tüm maçların Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynandığı ligde eleme usulüne göre gerçekleştirilecek çeyrek final mücadeleleri ise 28 ve 29 Nisan tarihlerinde oynanacak.


İşte Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu çeyrek final eşleşmeleri:



28 Nisan


16.00 Beşilktaş - Ataşehir Belediyespor


20.00 Adana İdmanyurduspor - Fomget Gençlik ve Spor



29 Nisan


16.00 ALG Spor - Kayseri Gençler Birliği


20.00 Konak Belediye Spor - Fatih Vatan Spor

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.