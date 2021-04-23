Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 23 Nisan coşkusu

Ligi'nde bayram coşkusu yaşandı. Ligde yer alan 16 takımın da kaptanları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için Türk bayrağı açtılar.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. Bayramı kutlamak için ligde mücadele eden 16 takımın da kaptanı Türk bayrağı açtı. Kutlamaya, Adana İdmanyurduspor Kaptanı Songül Ece Altınöz, Konak Belediye Spor Kaptanı Yaşam Göksu, Karadeniz Eregli Belediyespor Kaptanı Özlem Gezer, ALG Spor Kaptanı Emine Ecem Esen, Beşiktaş Kaptanı Başak Gündoğdu, Fatih Vatan Spor Kaptanı Yeliz Açar, AMED Sportif Faaliyetler Kaptanı Büşra Becerikli, 1207 Antalya Spor Kadın Futbol Kulübü Kaptanı Beyza Nur Aslan, Hakkarigücü Spor Kaptanı Özlem Kaya, Kireçburnuspor Kaptanı Nurcan Çelik, Kayseri Gençler Birliği Kaptanı Elvin Kılınç, Dudullu Kaptanı Dilan Erkul, FOMGET Gençlik ve Spor kaptanı Damla Köse, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü Kaptanı Merve Şıkkibar, Ataşehir Belediyespor Kaptanı Nagehan Akşan ve İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kaptanı Arife Şentürk katıldı.