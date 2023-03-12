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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu’nun 17.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 17. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.


Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 17. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karagümrük karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlıların golünü 81. dakikada Natalia Mashina kaydetti.


Karagümrük bu sonuçla 30 puanla ikinciliği korurken, Beşiktaş ise ise 24 puanla üçüncü sırada kaldı.

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