Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Beşiktaş: 0 - Fatih Karagümrük: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 17. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 17. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Karagümrük karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlıların golünü 81. dakikada Natalia Mashina kaydetti.

Karagümrük bu sonuçla 30 puanla ikinciliği korurken, Beşiktaş ise ise 24 puanla üçüncü sırada kaldı.