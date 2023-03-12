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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 4 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 17.

Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 17. haftasında evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetleri'ni 4-0'lık skorla mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu.


Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 17. haftasında Amed Sportif Faaliyetleri'ni konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Zenatha Coleman (dk. 32), Kennya Cordner (dk. 58 ve 69) ve Alice Kusi (dk. 84)'den geldi. Fenerbahçe bu sonuçla 35 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Amed Sportif Faaliyetler ise 25 puanla 4. sırada kaldı.


Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

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