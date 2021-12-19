Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 3 - Sivasspor: 0

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu ilk haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk haftasında Galatasaray, Yeşilova Kemal Aktaş Sahası'nda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 24. dakikada Elanur Laçin, 32. dakikada Cemre Kara ve 42. dakikada Samia Adam'ın golleri ile mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray müsabakaya; Sude Nur Sözüdoğru, Angie Ortiz, Ijeoma Daniels, Milica Denda, Cemre Kara, Didem Dülber, İsmigül Yalçıner, Gülhanım Doğan, Serpil Özer, Samia Adam ve Elanur Laçin 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılılar ligin 2. haftasında Dudullu ile karşılaşacak.