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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Kireçburnu: 0 - Galatasaray Petrol Ofisi: 13

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 17.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 17. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kireçburnu'nu 13-0'lık skorla mağlup etti.


Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 17. haftasında Kireçburnu ekibinin konuğu oldu. Çayırbaşı Stadı'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızlılar 13-0 galip ayrıldı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, maça; Gamze, İrem, Li Jiayue, Sare, Didem, Ebru, Derya, Zehra, Kabakaba, Yağmur ve Elena 11'iyle başladı. Mücadelenin ilk yarısı 8-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarıda da 5 gol bulan Galatasaray, karşılaşmadan 13-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste sekizinci galibiyetini elde etti. Galatasaray'da Yağmur ve Kabakaba 5'er, İsmigül, İrem ve Ebru 1'er gol kaydetti.


Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından ligin 18. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget GSK ekibi ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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