Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı finallerinde derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finalinde derbi heyecanı yaşanacak. Play-off çeyrek final maçında Fatih Karagümrük'ü eleyen Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde çeyrek final rövanş müsabakalarının ardından Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşacak. Derbiye sahne olacak yarı final mücadelelerinde bir diğer karşılaşma ise ALG Spor ve Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET arasında oynanacak.

Yarı finalde derbi heyecanı

Çift maçlı eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, ALG Spor'la da Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüyle oynanacak play-off yarı final müsabakaları, 13 ve 20 Mayıs tarihlerinde oynanacak. İlk ve ikinci mücadelelerin sonucuna bağlı olarak eşitlik halinde ikinci karşılaşmanın sonunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de berabere sonuçlanması durumunda seri penaltı atışlarıyla üst tura çıkan takım belli olacak.