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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan derbi ile başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-22 sezonu 18 Aralık’ta oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu 18 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Ligde ilk hafta Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesine sahne olacak.


Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlıyor. 2021-22 sezonunda aralarında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un da olduğu 24 takımın şampiyonluk mücadelesi vereceği ligde cumartesi günü Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sonucu merakla beklenen maç 15.00'te başlayacak.


Normal sezonu 12'şer takımdan oluşacak 2 grupta çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde, tüm ilk hafta mücadeleleri 18 -19 Aralık tarihlerinde oynanacak.


Sezonu ilk hafta programı şöyle:



A GRUBU


18 ARALIK


12.00 1207 Antalyaspor - Karadeniz Ereğli Belediyespor


13.00 Ankara BB Fomget Gençlikspor - Kireçburnu


13:00 Altay - Fatih Vatanspor


13.00 Kocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediyespor


15.00 Beşiktaş Vodafone - Fenerbahçe



19 ARALIK


12.00 Amed Sportif Faaliyetler - A.Hatayspor



B GRUBU


18 ARALIK


12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor - Dudullu


13.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor



18 ARALIK


12.00 Hakkarigücü - Kayseri Kadın Futbol Kulübü


12.00 Galatasaray - DG Sivasspor


13.00 Adana İdman Yurdu - Trabzonspor


13.00 Konak Belediyespor - ALG Spor

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