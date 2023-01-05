Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci devre bu hafta sonu başlıyor

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in isim sponsoru olduğu Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci devre, 7 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da oynanacak Fomget-1207 Antalyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Turkcell'in isim sponsoru olduğu Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci devre cumartesi günü başlayacak. B Grubu'nun yenilgisiz lideri Fomget, grubun 4. sırasında yer alan 1207 Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fomget bu sezon çıktığı 9 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik alarak ayrıldı. 1207 Antalya Kadın FK ise 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puana ulaştı. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası 8 Ocak Pazar günü saat 14.00'te oynanacak ALG Spor - Hatay maçıyla son bulacak. Son şampiyon ALG Spor, bu sezon aldığı 6 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunda lider durumda. Rakibi Hatay ise 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

11. hafta İstanbul derbisine sahne olacak

Sezonun 11. haftası ise İstanbul derbisine sahne olacak. B Grubu'nda 24 puanla ikinci sırada yer alan Galatasaray, 19 puanla üçüncü sırada olan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galatasaray bu sezon 8 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşarken, Fenerbahçe'nin maçları 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet ile sonuçlandı.