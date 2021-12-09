Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva’da gerçekleştirildi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tarihlerinde ilk kez Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ederken ezeli rekabet bu sefer kadın futbolunda yaşanacak.
Türk futbol tarihinde ‘4 büyüklerin' ilk kez şampiyonluk mücadelesi vereceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin startı fikstür çekimiyle verildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 24 takımın maç programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da yer alacağı ligde heyecan 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Fikstür çekimine katılan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, “Geçtiğimiz sezon TFF Yönetim Kurulu ve sponsorumuz Turkcell'in büyük destekleri, kulüplerimizin özverili yaklaşımları, sağlık çalışanlarımızın emekleri ve TFF çalışanlarının yoğun gayretleri ile oynattığımız Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, kadın futbolu açısından adeta bir milat oldu. Karşılaşmaların canlı yayınlanması kadın futbolunun bilinirliğini ve bu branşa olan ilgiyi ciddi oranda artırdı. Bunun yanında bu güzel organizasyonu gören kulüplerimizi kadın futbolu dünyasının içinde yer almaları için tetikledi. Bu gelişmeler neticesinde bugün 24 takımlı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kura çekimi için bir araya geldik. Futbolumuzun 8 güzide kulübünün daha aramıza katılması mutluluk verici. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlaması Milli Takımlarımıza da büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi için emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Turkcell Kadın Ligi'nde tarihi bir sezon bizi bekliyor”
‘4 büyüklerin' de yer alacağı 24 takımlı kadın futbol liginde, yeni bir dönemin başlayacağının altını çizen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” diye konuştu.
Toplam 24 takım şampiyonluk için mücadele edecek
Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla 24 takımın yer aldığı sezonda takımlar ilk olarak 12'li 2 gruba ayrılacak. Çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak grup mücadeleleri sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak. Türkiye şampiyonu olacak takım ise tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak turlar sonundaki finalle belli olacak ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.
Kura çekiminin ardından ligde oluşan gruplar ve ilk hafta programları şöyle:
A GRUBU
Ataşehir Belediye Spor
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı
Karadeniz Ereğli Belediye Spor
Fatih Vatan Spor
1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü
Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor
Kireçburnu Spor Kulübü
Amed Sportif Faaliyetler
Fenerbahçe
Hatayspor
Altay
B GRUBU
Konak Belediye Spor
Trabzonspor
ALG Spor
Bitexen Adana İdman Yurdu Spor
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
Kayseri Kadın Futbol Kulübü
Dudullu Spor Kulübü
Hakkarigücü Spor
Galatasaray
Fatih Karagümrük
Sivasspor
Çaykur Rizespor
İLK HAFTA MAÇLARI
A GRUBU
1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü - Karadeniz Ereğli Belediyespor
Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor - Kireçburnu Spor Kulübü
Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor
Altay - Fatih Vatan Spor
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediye Spor
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı - Fenerbahçe
B GRUBU
Galatasaray - Sivasspor
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
Hakkarigücü Spor - Kayseri Kadın Futbol Kulübü
Bitexen Adana İdman Yurdu Spor - Trabzonspor
Konak Belediye Spor- ALG Spor
İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor - Dudullu Spor Kulübü