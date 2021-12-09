Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde kuralar çekildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, tarihlerinde ilk kez Turkcell Kadın Ligi'nde şampiyonluk için mücadele ederken ezeli rekabet bu sefer kadın futbolunda yaşanacak.

Türk futbol tarihinde ‘4 büyüklerin' ilk kez şampiyonluk mücadelesi vereceği Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin startı fikstür çekimiyle verildi. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimiyle 24 takımın maç programı belli oldu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da yer alacağı ligde heyecan 18 Aralık'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Fikstür çekimine katılan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, “Geçtiğimiz sezon TFF Yönetim Kurulu ve sponsorumuz Turkcell'in büyük destekleri, kulüplerimizin özverili yaklaşımları, sağlık çalışanlarımızın emekleri ve TFF çalışanlarının yoğun gayretleri ile oynattığımız Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, kadın futbolu açısından adeta bir milat oldu. Karşılaşmaların canlı yayınlanması kadın futbolunun bilinirliğini ve bu branşa olan ilgiyi ciddi oranda artırdı. Bunun yanında bu güzel organizasyonu gören kulüplerimizi kadın futbolu dünyasının içinde yer almaları için tetikledi. Bu gelişmeler neticesinde bugün 24 takımlı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin kura çekimi için bir araya geldik. Futbolumuzun 8 güzide kulübünün daha aramıza katılması mutluluk verici. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlaması Milli Takımlarımıza da büyük katkı sağlayacak. Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi için emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Turkcell Kadın Ligi'nde tarihi bir sezon bizi bekliyor”

‘4 büyüklerin' de yer alacağı 24 takımlı kadın futbol liginde, yeni bir dönemin başlayacağının altını çizen Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “TFF ile iş birliğine giderek anlamlı bir gün olan 8 Mart'ta Kadın Futbol Süper Ligi'ne destek vereceğimizi açıklamıştık. Bunu yaparken öncelikli amacımız; TFF ile kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak ve ülke geneline yayılmasına destek olmaktı. Bu sezon, Beşiktaş'la birlikte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerimizin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kadın futbol takımlarının da bu ligde yer alması bizi son derece heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasına katkı sağlayan tüm kulüplerimize teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Toplam 24 takım şampiyonluk için mücadele edecek

Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 takım ile en üst profesyonel ligde bulunan kulüpler arasından kriterleri sağlayan ve lige katılım başvurusunda bulunan 8 takımın katılımıyla 24 takımın yer aldığı sezonda takımlar ilk olarak 12'li 2 gruba ayrılacak. Çift devreli lig usulü şeklinde oynanacak grup mücadeleleri sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar play-off turuna yükselmeye hak kazanacak. Türkiye şampiyonu olacak takım ise tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak turlar sonundaki finalle belli olacak ve ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak.

Kura çekiminin ardından ligde oluşan gruplar ve ilk hafta programları şöyle:

A GRUBU

Ataşehir Belediye Spor

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı

Karadeniz Ereğli Belediye Spor

Fatih Vatan Spor

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü

Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor

Kireçburnu Spor Kulübü

Amed Sportif Faaliyetler

Fenerbahçe

Hatayspor

Altay

B GRUBU

Konak Belediye Spor

Trabzonspor

ALG Spor

Bitexen Adana İdman Yurdu Spor

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor

Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Dudullu Spor Kulübü

Hakkarigücü Spor

Galatasaray

Fatih Karagümrük

Sivasspor

Çaykur Rizespor

İLK HAFTA MAÇLARI

A GRUBU

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü - Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ankara BB Fomget Gençlik ve Spor - Kireçburnu Spor Kulübü

Amed Sportif Faaliyetler - Hatayspor

Altay - Fatih Vatan Spor

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü - Ataşehir Belediye Spor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı - Fenerbahçe

B GRUBU

Galatasaray - Sivasspor

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

Hakkarigücü Spor - Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Bitexen Adana İdman Yurdu Spor - Trabzonspor

Konak Belediye Spor- ALG Spor

İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor - Dudullu Spor Kulübü