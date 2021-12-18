Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Beşiktaş Vodafone: 2 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Turkcell Kadınlar Süper Ligi’nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe’yi konuk etti.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş Vodafone, ligin yeni ekibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah-beyazlılar, sahasında 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Maçtan dakikalar
11. dakikada soldan kazanılan korner atışını Berna kullandı. Bu futbolcunun ön direğe gönderdiği ortada Fenerbahçe savunmasının sektirdiği top arka direkteki Yağmur'un önünde kaldı. Yağmur yaptığı dokunuşla topu filelere yolladı. 1-0
26. dakikada orta sahanın sağından kazanılan serbest arışı Berna kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Zuhal'ın uzaklaştırmak istediği top Arzu'da kaldı. Arzu aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0
39. dakikada Fenerbahçe savunmasından atılan uzun pasta topa hareketlenen Kennya, rakibinden sıyrılıp kaleci Fatma'yla karşı karşıya kaldı. Yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi. 2-1
69. dakikada Seda Nur'un pasında topuğuyla düzeltip ceza sahasına giren Yağmur, Narin tarafından düşürülünce hakem Neslihan Muratdağı penaltı noktasını gösterdi. Yağmur'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ezgi son anda topu kornere tokatladı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Neslihan Muratdağı, Nimet Altunkıran, Figen Eleman
Beşiktaş: Fatma, Berna, Zeynep Gamze, Giovanna, Cansu Nur, Seda Nur, Gizem (Başak dk. 77), Elif, Mariana Santos, Arzu (Melike dk. 82 ?), Yağmur (Berivan dk. 90+3 ?)
Yedekler: Maryam, Elife, Nazlı, Çiğdem, Esra, Zeynep K.
Teknik Direktör: Mesut Kır
Fenerbahçe: Ezgi, Merve (Demet dk. 46), Narin, Nina, Cansu, Erin, Fatma, Mariana, Shameeka ? (Neslihan dk. 4 (Setenay dk. 46), Berdan, Kennya
Yedekler: Zuhal, Zeynep, Emine, Beyzanur, Songül, Zeynep Ülkü, Dilan
Teknik Direktör: Nihan Su
Goller: Yağmur (dk. 11), Arzu (dk. 26) (Beşiktaş), Kennya (dk. 39) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Cansu, Kennya, Demet (Fenerbahçe)