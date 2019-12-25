Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen yerli e-posta servisi YaaniMail tanıtıldı

Türkiye'nin e-posta platformu YaaniMail kurumsal ve bireysel kullanıcıların hizmetine sunuldu. Mobil uygulaması Turkcell abonelerinin internet paketini harcamayacak olan YaaniMail'in kullanıcı bilgileri Türkiye'de saklanarak yurtdışına çıkmayacak.

Dijital operatör Turkcell önemli bir servisi daha hayata geçirerek yerli e-posta platformu YaaniMail'i kullanıma sundu. Hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail, Turkcell'in AR-GE departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek. YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell'in veri merkezlerinde depolanacak.

Yapılan bilgilendirmede; bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak. Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek. Kurumsal kullanıcılarına Türk Lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail'de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.

Ataç Tansuğ: "Dijital servisler kullanıldıkça büyüyor ve gelişiyor"

Türkiye'yi YaaniMail ile tanıştırmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Yine tamamıyla Türkiye'nin uygulaması olan bir servis geliştirdik. Turkcell olarak Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın prensibiyle yerli dijital servislere devam ediyoruz. Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda, geliştirilen servislerin kullanılmasının da önemi büyük. Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor. Türkiye'den küresel ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyor." dedi.

Güvenli ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet verecek olan YaaniMail, Turkcell'in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak. Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak bir hamle olarak dikkat çeken YaaniMail, Türkiye'ye vergi geliri ve istihdam sağladığı gibi, kullanıcı verilerinin yurtiçinde kalmasına da büyük katkı sağlayacak.