Turkcell New York Borsası'ndaki 20'nci yılını kutluyor

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, hisselerinin New York Borsası'nda işlem görmeye başlamasının 20'nci yıldönümünü kutluyor. Hisseleri New York Borsası'nda işlem gören tek Türk şirketi olduğu belirtilen Turkcell, 2000 yılının temmuz ayından beri ABD piyasasında işlem görüyor. Aradan geçen 26 yılda Türkiye'ye 50 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapan Turkcell, Ukrayna, Belarus, KKTC operasyonları ve tüm dünyada kullanılan dijital servisleri ile bölgesinin en önemli operatörlerinden birisi konumuna gelmiş durumda.

Türkiye'de 10 binlerce kişiye istihdam sağlayan şirket, geçen yıl, 2022'ye kadar her sene 1 milyon net müşteri kazanma hedefini açıkladı. Bu hedefle birlikte ana odak alanlarını dijital servisler, dijital iş çözümleri ve techfin olarak belirleyen şirket önümüzdeki üç senede bu alanların hepsinde lider olmayı hedefliyor. Turkcell'in geliştirdiği dijital servislerin Türkiye'de her geçen gün kullanıcı sayısı artarken, dünyada da 37 ülkede farklı operatörler bu dijital servisleri kendi altyapılarına entegre ederek müşterilerine sunuyor. Dijital İş Servisleri şirketi ile kurumların dijital dönüşümlerini uçtan uca sağlamayı amaçlayan Turkcell, bu alanda 2022'ye kadar lider olmayı hedefliyor. Paycell ile Türkiye'nin yerli ve milli mobil ödeme altyapısına sahip olan şirketin, techfin tarafında hedefi ise 2022 sonuna dek 41 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşmak.

Bülent Aksu: "Küresel bir oyuncu olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, kuruluşunun üzerinden 26 yıl geçen Turkcell'in bu sürede Türkiye'nin en değerli markalarından birisi haline geldiğini vurgularken, "Ülkemizi 20 yıldır New York Borsası'nda temsil eden ilk ve tek Türk şirketiyiz. Halka açık hisselerimizin altıda biri New York Borsası'nda işlem görüyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz dijital servis ve ürünlerimizi dünyanın her köşesine ihraç ederek ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan, 10 binlerce kişiye istihdam sağlayan büyük bir aileyiz. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'de değil küresel arenada da önemli bir oyuncu haline gelmek. Türkiye'den kazandığını Türkiye'ye yatıran bir şirket olarak bundan sonra da ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz. En yüksek teknolojiye sahip veri merkezlerimiz ve yerli dijital servislerimiz sayesinde ülkemizin verisinin ülkemizde kalmasını ve değere dönüşmesini sağlıyoruz. Kendisini milli teknoloji hamlesinin önemli birer paydaşı olarak kabul eden tüm Turkcell'liler, ülkemizin teknoloji üreten ülke olma hedefine var güçleriyle destek olmaya devam edecek." dedi.

Murat Erkan: "Turkcell hep ilklerin markası olacak"

Dünyanın en büyük uluslararası telekomünikasyon topluluğu Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Yönetim Kurulu'nun da üyesi olan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell gibi dev bir markanın yöneticiliğini sürdürmekten gurur duyduğunu belirterek, "Turkcell olarak bayrağımızı uluslararası alanda daha da yukarılara çıkarmak için çalışıyoruz. Bu ülkeden daha fazla küresel marka çıkarmak en büyük hayalimiz. 26 yıl önce kurulan ve 20 yıldır da hisseleri New York Borsası'nda işlem gören Turkcell, aradan geçen sürede dijital servisleri dünyanın dört bir köşesinde kullanılan bir şirket haline geldi. Kurulduğumuz günden beri birçok ilke imza attık, ülkemize yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da ilklerin markası olmaya devam edeceğiz. 5G'de, yerli yapay zekada, yerli ve milli mobil ödeme sistemlerinde öncü olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Turkcell yaptıkça Türkiye kazandı, bundan sonra da biz başardıkça Türkiye kazanmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

"Yatırımlar hız kesmeden devam edecek"

Turkcell'in son 5 yılda 31 milyar TL'lik yatırım gerçekleştirdiği bildirilirken, kesintisiz iletişim ve hizmet için yatırımlara devam ettiğini ve 2019 yılında 7 milyar TL'den fazla yatırım yaptığının altını çizen Murat Erkan, "Önümüzdeki dönemde de başta yeni nesil teknolojiler olmak üzere altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

3 bini aşkın şirket ile dünyanın en değerli borsası

Bugün 3 binin üzerinde şirketin hisselerinin işlem gördüğü New York Borsası'nda 250'yi aşkın teknoloji şirketi bulunuyor. İşlem gören şirketlerin toplam değeri 28,5 trilyon doları geçen New York Borsası, bu bakımdan dünyanın en değerli borsası konumunda. NYSE'de işlem gören teknoloji şirketleri arasında HP, IBM, Motorola Solutions, Palo Alto Networks, Panasonic, Salesforce, SAP, Siemens ve Tableau da var. NYSE'de Turkcell'in yanısıra BT Group, China Mobile, Mobile TeleSystems, NTT DoCoMo ve Telecom Italia gibi yabancı telekomünikasyon şirketlerinin hisseleri de işlem görüyor. Turkcell hisseleri hem BİST hem NYSE'de işlem gören tek Türk şirketi olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi

Öte yandan, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" vizyonunu hayata geçirmek için veri merkezi yatırımlarına devam eden şirket, 2016 yılında dünya standartlarında Tier3 sertifikalı ilk veri merkezini Gebze'de açtı. Sonrasında 2018 yılında İzmir'de, 2019 yılında ise Ankara'da 2 veri merkezi daha açan Turkcell, bu yıl içerisinde Çorlu'da bu kategorideki dördüncü veri merkezini açmaya hazırlanıyor. Böylece Turkcell'in yeni nesil veri merkezilerine yaptığı yatırım 2 milyar lirayı aşmış olacak. Çorlu Veri Merkezi'nin açılması ile birlikte toplam beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekareye ulaşacak olan Turkcell, Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi durumunda. Turkcell'in veri merkezlerinin uluslararası standartlarda yeterlilik belgesi olan Tier3 Dizayn Belgesi, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen Leed Gold Sertifikası mevcut.