Turkcell Pasaj kasım ayında yüzde 14 büyüdü

Elektronik pazar yeri platformuna en fazla ilgi ise İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Diyarbakır, Adana ve Konya'dan geldi.

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 8-20 Kasım tarihleri arasındaki ‘Aşırı İyi İndirimler' ve 21-29 Kasım tarihleri arasındaki ‘Harika Günler' kampanyalarında sunduğu indirim avantajlarıyla Türkiye'nin her yanından yoğun ilgi gördü. Cep telefonundan beyaz eşyaya, küçük ev aletlerinden hobi oyunlarına kadar binlerce üründe yapılan indirimlerden yararlanan platformun müşterileri, birçok ürüne avantajlı fiyatlarla sahip oldu. Kasım ayı boyunca devam eden elektronik pazar yeri platformunun kampanyalarında en fazla cep telefonu, bilgisayar, aksesuar, akıllı saat & kulaklık, tablet gibi teknolojik ürünler ile elektrikli ev aletleri ve beyaz eşya kategorilerinde alışveriş yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi

Avantajlı elektronik ürünleriyle öne çıkan platform, indirim dönemi boyunca Türkiye'nin dört bir yanından online alışverişler yapıldı. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Adana, Bursa ve Konya, platformun Kasım ayı kampanyalarında en fazla satış yapılan iller arasında yer aldı.

Kasım ayı boyunca Dijital Operatör uygulaması üzerinden gerçekleştirilen tüm satışların sonucunda Turkcell Pasaj, yüzde 14 büyüdü. Operatörün Dijital Operatör uygulaması, en yüksek ziyareti ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında Diyarbakır, Adana ve Konya'dan aldı.

84 milyona açık elektronik pazar yeri

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj'ın yıl boyunca devam eden kampanyalarından operatör ayrımı olmaksızın herkesin yararlanabildiği belirtildi.