Türkiye'nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazaryeri platformu Turkcell Pasaj'da Kasım ayına özel alışveriş başladı.

Dijital operatör Turkcell'in, Türkiye'nin sadece elektronik ürün satışı yapan pazaryeri platformu Pasaj'da Kasım ayına özel yüzlerce üründe indirim fırsatları başladı. Platformdan yapılan açıklamaya göre alışveriş tutkunlarına ve fiyat avantajlarından yararlanmak isteyenlere çeşitli imkanlar sunacak Turkcell Pasaj kampanyasında, herkese uygun seçenekler bulunuyor. Bilgisayarlardan akıllı saatlere, kahve makinelerinden anne bebek oyuncak ürünlerine, beyaz eşyalardan robot süpürgelere kadar birçok üründe bütçe dostu tekliflerin yer aldığı kampanya, 11 Kasım'a kadar devam edecek.

Platform üzerinden kullanıcılar Türkiye'nin alanında en büyük elektronik tedarikçilerince sunulan binlerce ürüne ulaşılabiliyor. Her kategoride yüzlerce ürün için her akşam 21.00 itibarıyla sınırlı ürün ve stokta kaçırılmayacak indirim fırsatları Turkcell Pasaj müşterilerini bekliyor.