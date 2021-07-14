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Turkcell Platinum'dan Açık Hava Sinema etkinliği

Turkcell Platinum, yaza özel farklı etkinliklerle genişlemeye devam ediyor.

Platinum ve Platinum Black müşterileri, 14 Temmuz-1 Ekim tarihleri arasında farklı kategorilerde film ile Platinum Açık Hava Sineması'nda doğayla iç içe yazlık sinema keyfi yaşayacak.



Turkcell Platinum, yaza özel etkinliklerle kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. Platinum ve Platinum Black müşterileri, Platinum Açık Hava Sineması'nda 14 Temmuz - 1 Ekim 2021 tarihleri arasında Platinum Park'ta yazlık sinemanın tadını çıkaracak. 14 Temmuz'da süper kahraman filmi ‘Venom' ile başlayıp ‘Blade Runner 2049' filmi ile 1 Ekim'de sona erecek açık hava sineması etkinliği her hafta salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri Platinum ve Platinum Black müşterisi sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulacağı belirtildi.



Platinum ve Platinum Black müşterileri telefon numaraları ve Platinum uygulamasından alacakları şifreleri ile uygulama üzerinden uygun olan gösterimlere iki kişilik film rezervasyonu yapabilecek. Sinemaseverler ayrıca Platinum kapsamında gösterim başına 1 adet patlamış mısır ve soft içecek ikramından faydalanabilecekleri belirtildi.



Platinum Açık Hava Sineması etkinlik programı şöyle:


Süper Kahraman Filmleri


14 Temmuz / 5 Ağustos / 24 Ağustos / 17 Eylül: Venom


15 Temmuz / 6 Ağustos / 25 Ağustos / 14 Eylül: Joker


16 Temmuz / 3 Ağustos / 27 Ağustos / 16 Eylül: Logan


4 Ağustos / 26 Ağustos / 15 Eylül: Black Panther


Komedi Filmleri


20 Temmuz / 13 Ağustos / 1 Eylül / 23 Eylül: Tag


21 Temmuz / 12 Ağustos / 3 Eylül / 21 Eylül: The Gentleman


22 Temmuz / 11 Ağustos / 31 Ağustos / 24 Eylül: The Personal History of David Copperfield


23 Temmuz / 10 Ağustos / 2 Eylül / 22 Eylül: Game Night


Aksiyon Filmleri


27 Temmuz / 20 Ağustos / 9 Eylül / 29 Eylül: Tenet


28 Temmuz / 19 Ağustos / 10 Eylül / 28 Eylül: Tomb Raider


29 Temmuz / 18 Ağustos / 7 Eylül / 1 Ekim: Blade Runner 2049


30 Temmuz / 17 Ağustos / 8 Eylül / 30 Eylül: Ford v Ferrari

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