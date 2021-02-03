İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turkcell Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası başlıyor

Turkcell Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, 5-7 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Turkcell Büyükler Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası, 5-7 Şubat tarihlerinden Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. 1350 sporcunun katılacağı organizasyonda hem kadınlarda hem de erkeklerde 13'er dalda şampiyonlar belli olacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları Türkiye'nin en önemli salon turnuvası olan 'Turkcell Türkiye Büyükler ve U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek. 5 Şubat'ta başlayacak ve 3 gün sürecek yarışlar Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Hem kadınlarda hem de erkeklerde 13'er dalda madalyaların dağıtılacağı turnuvaya 1350 sporcu katılacak.


Türk atletizminin yıldızları bu turnuva ile 4-7 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesinde en büyük sınavlarını vermiş olacak.



20 yaş altı yıldızlar da sahnede


2020 yılında düzenlenen Balkan şampiyonlarında toplamda 123 madalya ile Balkanlar'ın en fazla madalya kazanan ülkesi olan Türkiye'nin genç yıldızları da salonda altın madalya arayacak. Turkcell U20 Salon Atletizm Şampiyonası 5-7 Şubat tarihleri arasında Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.