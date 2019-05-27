Turkcell şirketlere özel tarife sundu

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, kurumsal şirketlerin iletişim ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümlere devam ediyor. Yapılan duyuruya göre yeni hayata geçen “İşte Özgür Paketler” sayesinde her şirket çalışanlarına özel kendi tarifesini oluşturabiliyor. Her çalışana aynı tarife zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde artık şirketler çalışanları için dakika ve data ihtiyaçlarını özgürce, istedikleri gibi seçebiliyor. Yeni İşte Özgür Paketler ile şirketler çalışanları için 1000 dakikadan 10 bin dakikaya kadar ses ve 5GB'tan 50 GB'a internet kullanım seçenekleri arasından istedikleri seçimi yapabiliyor.

“Şirketler için iletişimde özgürlük sunuyoruz”

Turkcell'in kurumsal dünyada ezberleri bozmaya devam ettiğinin altını çizen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş "Ekonomimizin can damarı şirketlerimiz için geliştirdiğimiz iletişim çözümlerimiz ile fark oluşturmaya devam ediyoruz. İşte Özgür Paketler'le benzersiz kurumsal hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Bu tarifeyle şirketlere bir yandan farklı ihtiyaçlara yönelik farklı dakika ve data seçeneklerinden seçim yapabilme özgürlüğü sunarken diğer yandan da şirket çalışanlarına yönelik avantaj ve ayrıcalıklar sağlıyoruz. Ülkemize katma değer katan en ufağından en büyüğüne tüm şirketlerimize özel hizmetler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İşte Özgür Paketler kapsamındaki tüm seçeneklerde çalışanlar ek bir ücret ödemeden Dergilik, fizy, TV+, lifebox gibi Turkcell'in zengin dijital servislerinden yararlanabiliyor. Ayrıca 18 GB ve 25 GB data seçeneklerini tercih edenler Turkcell Platinum, 35 GB ve 50 GB seçeneklerini tercih edenler ise Turkcell Platinum Black ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. İşte Özgür Paketler'in sunduğu diğer önemli bir avantaj ise tarifenin içeriğini ekstra hiçbir ücret ödemeden yurtdışında da kullanabilme. Bu sayede şirket çalışanları 18 GB seçeneği ile 1 gün, 25 GB seçeneği ile 2 gün, 35 GB seçeneği ile 3 gün ve 50 GB seçeneği ile 5 gün boyunca yurtdışındaki iletişim ihtiyaçlarını tarife içeriğinden ek bir ücret ödemeden karşılayabiliyor.