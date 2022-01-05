Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geliyor.
Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Josef'in şutu yandan dışarı çıktı.
28. dakikada ceza yayı üzerinden Ghacha şutunu çekti, kaleci Ersin köşeye giden topu kontrol etti.
33. dakikada sağ kanattan Rosier'in kale önüne yerden pasında Atiba'nın şutu filelerle buluştu. 1-0
45+1. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Atiba'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Ahmed Bin Ali
Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Welinton, Umut Meraş, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibal, Alex Teixeira
Teknik Sorumlu: Önder Karaveli
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli
Yedekler: Dogukan Özkan, Diogo Sousa, Sherel Floranus, Mustafa Erdilman, Nuri Sahin, Hakan Özmert, Paul Mukairu, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik Direktör: Alfons Groenendijk
Gol: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş)
Sarı kart: Veysel (Antalyaspor)