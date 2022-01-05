İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Turkcell Süper Kupa: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar’ın başkenti Doha’da karşı karşıya geliyor.

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 2020-2021 Yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor, Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Josef'in şutu yandan dışarı çıktı.


28. dakikada ceza yayı üzerinden Ghacha şutunu çekti, kaleci Ersin köşeye giden topu kontrol etti.


33. dakikada sağ kanattan Rosier'in kale önüne yerden pasında Atiba'nın şutu filelerle buluştu. 1-0


45+1. dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Atiba'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Ahmed Bin Ali


Hakemler: Halil Umut Meler, Süleyman Özay, Candaş Elbil


Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayi


Yedekler: Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Welinton, Umut Meraş, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibal, Alex Teixeira


Teknik Sorumlu: Önder Karaveli


Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Doğukan, Poli, Milosevic, Güray, Ghacha, Crivelli


Yedekler: Dogukan Özkan, Diogo Sousa, Sherel Floranus, Mustafa Erdilman, Nuri Sahin, Hakan Özmert, Paul Mukairu, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar


Teknik Direktör: Alfons Groenendijk


Gol: Atiba (dk. 33) (Beşiktaş)


Sarı kart: Veysel (Antalyaspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.