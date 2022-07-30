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Turkcell Süper Kupa: Trabzonspor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sol kanattan Visca'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.


27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.


37. dakikada sol taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


43. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Jens Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Marek Hamsik, Bakasetas, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Mahmoud Trezeguet, Andreas Cornelius


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Siopis, Yusuf Erdoğan, Djaniny, Denswil, Ahmetcan Kaplan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kouassi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Max Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Goutas, Alaaddin Okumuş, Angielski, Kerem Kesgin, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Leke James


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Cornelius (dk. 37) (Trabzonspor)


Sarı kart: Cornelius (Trabzonspor)

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