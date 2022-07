Turkcell, 'T. Life'ı uygulamaya aldı

Life”ı uygulamaya aldı.

Turkcell, iç iletişim çalışmalarını daha genç ve dinamik bir şekilde tek bir çatı altında sürdürmek, faaliyetlerinin kapsamını genişletmek, eğlenceli ve ilgi çekici uygulamalarla iç iletişim dünyasında çalışanlarını desteklemek için yeni platformu T.Life'ı başlattı. T.Life dünyası kullanıcılara farklı içerikler sunan T.Club, T.Sahne ve T.Studio adlı üç ana bölümden oluşuyor.

T.Club platformu; “maceraperestler, gezginler, gurmeler ve sanatseverler” adında dört farklı bölümden oluşuyor ve kullanıcıların sosyalleşip bir araya gelecekleri, birlikte vakit geçirecekleri bir dünya sunuyor. Platform kapsamında Turkcell ofislerinin olduğu her lokasyondaki T.Club gönüllüleri sayesinde Türkiye'nin her yerinde çalışanlar, kendileri için özel hazırlanan etkinliklere daha fazla erişme imkanı bulacak.

T.Sahne ile bağımsız olarak dijital platformlarda yer almak isteyen genç müzisyenlerin ve grupların özel performansları Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy desteğiyle milyonlara ulaşabilecek. Ayrıca yine T.Sahne ile Turkcell lokasyonlarında, dijital platformlarda ses getirmiş ünlülerin mini akustik müzik konserleri, sahada çalışanlara eğlenceli içerikler sunulacak.

T.Studio ile sürekli yenilenen içerikler ve podcast'lerle şirketin faydalı ve bilgilendirici işleri kullanıcılara eğlenceli bir dille sunulacak. Böylelikle T.Life dünyasının sürekli içerik üreten, kendini sürdüren bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.

“Hayata ve dünyaya açılan bir iç iletişim platformu”

Uygulama ve projenin hedeflerine değinen Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, “İç iletişim ve işveren markası tarafında uzun zamandır hevesle üzerinde çalıştığımız ve iç iletişim dünyamızı tek bir çatı altında bir araya getirdiğimiz kapsamlı uygulamamız T.Life'ı hayata geçirdik. T.Life'ın sadece altı bine yakın Turkcell'linin değil, Turkcell'den yolu geçmiş, Turkcell'e gönül vermiş ve potansiyel şirket çalışanlarının da bir dünyası olabilmesi düşüncesiyle yola çıktık. Amacımız, Turkcell'lilerin içinde yer almaktan gurur duyacağı, deyim yerindeyse potansiyel Turkcell'lilerin de içinde yer almak isteyecekleri ‘cool bir dünya' sunmak. Çünkü şu bir gerçek ki yeni yetenek kazanımı, çalışanların bir markayı işveren markası olarak tercih etmesi pek çok dinamiğe bağlı olsa da öncelikle bu dinamizmi kendimizin hissetmesi, içeriden dışarıya yayılması önemli. Yeni uygulamamız, çalışanlarımızın ortak aklını içeriyor. Yaklaşık bir seneyi aşkın süredir devam eden strateji geliştirme sürecimizde her fonksiyon ve her kademeden Turkcell'linin fikrini alarak T.Life dünyasını oluşturduk. Halihazırda kullanılan Turkcell Life app'imizi yeni yüzü ve özgün içerikleriyle T. Life olarak yeniden tasarladık” dedi.

Esmen, şirketin yeni işveren marka stratejisi için de şöyle konuştu: “İnsan ve gelecek odağımız çerçevesinde Çalışan Değer Önermesi (EVP) işveren markası stratejimizi de güncelledik. Yeni işveren markası mottomuz ‘Yarını Değiştir' oldu. Üniversite kampüslerinde yöneticilerimizle gençlerimizi farklı bir konseptle bir araya getirmek istiyoruz.”

Esmen, sözlerini şöyle noktaladı: “Türkiye'de bir ilk olarak Turkcell'lileri ve yolu Turkcell'den geçmiş herkesi ‘T.Kuşağı' olarak tanımlamaya başladık, yani T.Kuşağı adında yeni bir kuşak oluşturuyoruz. Artık Turkcell'de yaşı kaç olursa olsun, X, Y, Z diye ayırmadan tek bir kuşağız. Her kuşağın olduğu gibi ‘T. Kuşağı'nın da personasını belirledik. T.Kuşağı'nı ‘teknolojiyi en iyi şekilde bilen ve teknolojiye yön veren; çevresine karşı sorumlu ve duyarlı olan, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen; gittiği her yerde fark edilen dünya vatandaşları' olarak tanımlıyoruz. Tüm bu özellikler zaten çalışanlarımızın DNA'larında olan özelliklerdi. T.Kuşağı ile bunları artık daha görünür yapmaya başlıyoruz. Üstün teknolojilerimiz ve insana dokunan tüm faaliyetlerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Çevreye de fayda sağlayacak

Kullanıcılar platformda yer alan ‘Geleceğe Adım At' adım challenge'ı ile hep birlikte yetiştirecekleri Turkcell Ormanı için harekete geçiyor. Challenge'a katılan her kullanıcı attığı her 30 bin adım karşılığında bir fidan bağışlamış olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na kadar sürecek challenge'da hedefe ulaşılıp bir Turkcell Ormanı oluşturulması planlanıyor. Bu challenge sonrasında kullanıcılar yeni bir challenge ile hem çevreye katkı sağlamaya hem de sağlıklı bir yaşama adım atmaya devam edecekler.