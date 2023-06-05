Turkcell topladığı 29,4 ton elektronik atıkla yüzlerce çocuğun eğitimine destek verdi

Turkcell'in dört yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi, yüzlerce çocuğun eğitimine destek oldu. 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle projenin çıktılarını paylaşan operatör, hem çevreye hem eğitime katkı verirken, 2019'dan bu yana topladığı 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı, elde edilen gelirle de yüzlerce çocuğa eğitim bursu sağladı.

Turkcell, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde tekno atıkların geri dönüşümü amacıyla sürdürdüğü ‘Eğitime Dönüştür' projesinin rakamlarını paylaştı. 2019 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 29,4 ton tekno atığın geri dönüşüme gönderildiğini açıklayan Turkcell, atıklardan sağlanan gelirle yüzlerce çocuğun eğitimine katkı sağladı.

Yapılan açıklamaya göre, 4 yıldır aralıksız devam eden ‘Eğitime Dönüştür' projesi kapsamında Turkcell mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına getirilen cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi tekno atıklar, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı çocukların nitelikli eğitiminde kullanılmak üzere ‘Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor.

6 Şubat'ta 11 ilde gerçekleşen deprem nedeniyle operatör, yıl sonuna kadar tekno atıklardan gelen gelir kadar üstüne kendisi de ekleyerek deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk alanında doğa dostu projelere de ağırlık veren operatör, sürdürdüğü çalışmalarla ekolojiyi de desteklemeye devam ediyor.

Hedef 2050'de ‘net sıfır'

Operatörün yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yönetim sistemleriyle güçlendirdiği enerji yönetim süreci, 2018 yılından bu yana uluslararası ISO 50001 sertifikasına sahip. Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk mobil operatör olan Turkcell, ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030 yılına kadar yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2050 yılına kadar da ‘net sıfır' şirket olmayı paydaşlarına taahhüt ediyor.

Pasaj'da sürdürülebilir ürünler sunuyor

Operatör, kaynakların gereksiz yere çıkarılmadığı, boşa harcanmadığı ve tekrar kazanıldığı döngüsel ekonomi sistemine katkı da sağlıyor. Bu kapsamda 2019 yılında uygulamaya alınan ‘Modem Yenileme Projesi' ile Turkcell müşterilerinin kullanmadığı modem grubu ürünler yenilenerek veya onarılarak tekrar modem talebi olan kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Müşterilerini sürdürülebilir ürün kullanarak sürdürülebilir yaşam tarzına geçmeye teşvik eden operatör, mağazaları ve Pasaj üzerinden sürdürülebilir ürün alternatifleri sunarken, müşterilerinin atık sürecine kadar tüm adımlarını da takip ediyor.