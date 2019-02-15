Turkcell 'Turkcell Platinum Black' paketi müşterilerinin kullanımına sundu

Turkcell, 25'inci yılına özel olarak yeniden tasarladığı Platinum'un yeni ayrıcalıklar dünyası ‘Turkcell Platinum Black'i müşterilerinin kullanımına sundu.

Turkcell Platinum, Turkcell'in 25'inci yılına özel ve yeni bir ayrıcalıklar dünyasını hayata geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerine daha fazla ve özel faydalar sunan yeni 'Turkcell Platinum Black'ten, şirketin 25 yıllık müşterileri herhangi bir koşul olmadan faydalanabilecek. Ayrıca, Turkcell Platinum Black mobil tarifelerinden birini tercih edenler ya da mobil ve fiber Platinum paketlerden herhangi ikisini aynı anda alanlar yararlanabilecek.

''Müşterilerimizi 25'inci yılımıza yakışır yeni bir ayrıcalıklar dünyasıyla buluşturuyoruz''

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan şirketin Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, ''Turkcell Platinum programını hayata geçirdiğimiz günden bu yana tek bir amacımız var. Müşterilerimizin hayatına fark oluşturacak daha fazla ayrıcalık ve konfor sunabilmek. Bunun için de bugüne kadar müşterilerimizi şaşırtacak birçok sürprize imza attık. 2019 şirketimiz ve müşterilerimiz için çok özel bir yıl. Bu özel yıla yakışacak ve benzeri olmayan yepyeni bir dünyayı hayata geçirdik. Turkcell Platinum Black sayesinde müşterilerimiz bugüne kadar tatmadıkları, hayatlarına değer katacak çok özel deneyimleri yaşama şansına sahip olacak. Yeni programla müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya devam edeceğiz'' dedi.

6 kat ayrıcalık

Yapılan bilgilendirmede; bu yeni dünyaya adım atanlara ilk olarak tarifelerindeki internete ek her ay haftalık 5GB internet hediye edildiği belirtildi. Her ayın son günü gerçekleşecek Black Sürpriz Günleri kapsamında ise müşterileri, hediye uçak biletinden konaklamaya, ünlü bir restoranda yemekten cihaz hediyelerine değin özel sürprizlerin beklediği aktarıldı. Paketi tercih edenlerin, Platinum'la sunulan havalimanına ulaşım, vale, yurtdışı seyahatlerinde harç pulu gibi faydalardan 6 kat daha fazla yararlanma avantajına da sahip olacağı vurgulandı. Kendilerine özel sunulacak kampanyaların yanı sıra özel etkinliklere davetiye kazanma şansı da kazanacakları bildirildi.