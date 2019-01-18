Turkcell yerli otomobilin CEO'sunu ağırladı

Turkcell, yerli otomobil ekibinin lideri Gürcan Karakaş'ı konuk etti. Her fırsatta 'otomobilden daha fazlasını' yapmak üzere yola çıktıklarını dile getiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş. CEO'su Karakaş, projede gelinen aşama ve süreçle ilgili önemli bilgileri Turkcell çalışanlarıyla paylaştı.

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş CEO'su Gürcan Karakaş'ı misafir etti. Yerli ve milli teknoloji denildiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri olan ve Türkiye'nin yerli otomobil projesinin paydaşlarından Turkcell, Liderlik Gelişimi Programları kapsamındaki Turkcell Akademi C-Lounge etkinliğinde bu yılın ilk konuğu olarak Karakaş'ı ağırladı. 2011 yılında saygın Alman Ekonomi yayını Handelsblatt tarafından Almanya'nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak gösterilen Gürcan Karakaş, son olarak görev yaptığı küresel tedarik devi Bosch'ta 2'nci kademe yöneticiler arasına yükselen tek yabancı olarak da dikkati çekiyordu.

Başarılı kariyerini 1 Eylül 2018'den itibaren ‘hayallerindeki görev olarak tanımladığı, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş CEO'su olarak sürdüren Gürcan Karakaş, Turkcell çalışanlarına kariyer yolculuğunu anlatıp, bu yolculuğun kilometre taşlarından da örnekler verdi. Karakaş konuşmasında, fırsatları kaliteli ve güçlü markalara çevirmenin, doğru ürün portföyü, maliyet yönetimi, güçlü yetkinlikleri olan bir ekip ve müşteri odaklı çevik bir organizasyonla mümkün olacağını anlattı. Gürcan Karakaş TOGG'un, Turkcell'in başta insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere hemen her alandaki birikiminden yararlandığını da özellikle vurguladı.

Türkiye'de her kesimden insanın adeta nefesini tutarak beklediği otomobil projesinde de planlara uygun olarak ilerlediklerini anlatan Karakaş, Turkcell çalışanlarından gelen konuya ilişkin soruları da şöyle cevapladı: "Bu projeye sadece bir otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Başından beri hep 'otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık' dedik çünkü projemizin harekete geçireceği ekosistemin GSMH'ya katkısı 50 milyar euro, cari açığa olumlu katkısı 7 milyar euro ve istihdama katkısı ise doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişi olacaktır. Ayrıca, bu proje teknoloji, yani akıllı araçlar ve buna bağlı ekosistemler üreten sayılı gelişmiş ülkeler arasına katılmamıza liderlik edebilecek bir teknoloji dönüşüm projesi olarak da stratejik bir öneme sahip".

"Pazar potansiyelimiz, yetkinliğimiz var ama daha önemlisi çok kararlıyız"

Türkiye'nin Otomobili Girişimi'nin 3 temel faktörden ötürü başarılı olacağına inandıklarını söyleyen TOGG CEO'su Karakaş, bu faktörleri şöyle sıraladı: "Pazar potansiyeli açısından baktığımızda Türkiye'de 1000 kişiye düşen 144 adet otomobil sayısı, 624 adet olan Yunanistan, 380 adet olan Hırvatistan ya da 380 adet olan Doğu Avrupa ülkeleri ortalamalarının oldukça altındadır. Ama bu rakam aynı zamanda pazar potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Yetkinliğe geldiğimizde, nitelikli insan gücü, geleneksel otomotiv üretiminde 50 yılın üzerinde tecrübe önemli bir baz teşkil ediyor. Buradaki gücümüz ağırlıklı olarak dünyaya entegre olmuş tedarik sanayimizden geliyor. Özellikle dönüşüm ve değişim fırsatlarında da uzun soluklu kararlılık gerekmektedir ki, gerek devletimizin gerek ortaklarımızın bu konudaki tavrı çok net. Hedefimiz kuracağımız ekosistem ile yeni teknolojilerin gelişmesine, iş modellerinin oluşturulmasına aktif ve önemli bir katkıda bulunmak ve aynı zamanda ülkemizin en önemli ihracat kalemini oluşturan otomotivin geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmaktır".

Turkcell çalışanları adına Gürcan Karakaş'a katılımından dolayı teşekkür ederek, günün anısına plaket takdim eden Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Gürcan Karakaş'ın Türkiye'nin en önemli projelerinden birinin liderliğini üstlendiğini ve bunu da layıkıyla yaptığını belirterek, görevinde başarılar diledi.

Turkcell'in deneyim havuzu C-Lounge

Turkcell Akademi C-Lounge oturumlarında, şirket içi ve dışından örnek liderlerin başarı hikayeleri ve liderlik yolculukları aktarılıyor. Turkcell çalışanlarının farklı liderlik yolculuklarından, başarı hikayelerinden ilham alması ve iş hayatlarında bu farklı bakış açılarından faydalanması hedefleniyor.