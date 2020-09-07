Turkcell'de GB paylaşma dönemi başladı

Turkcell, aile üyeleri veya arkadaşlarla ortaklaşa kullanım için ‘Turkcell Biz' platformunu hazırladı.

Turkcell, aile üyeleri ya da arkadaşlarıyla ekip kuran müşterilerine ücretsiz konuşma, GB paylaşımı gibi avantajlar sağlayan ‘Turkcell Biz' platformunu hazırladığını duyurdu. Bu platformda ekibini kuran operatör müşterileri ekip üyeleriyle sınırsız konuşma ve GB paylaşımı imkanına kavuşacak. Tarife değişikliği ya da herhangi bir ek ücret gerektirmeyen platform sayesinde kullanıcılar, ekip üyeleriyle sınırsız konuşabiliyor. Ayrıca ana paketlerindeki internetten kotalarından kullanmadıkları GB'ları da diğer ekip üyelerine ücretsiz transfer edebiliyor. Operatör müşterileri diledikleri tarifeyi kullanmaya devam ederken en az 2 en fazla ise 5 sevdikleri kişi ile Dijital Operatör uygulaması ya da web sitesi üzerinden ücretsiz olarak ekiplerini kolayca oluşturabiliyorlar.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, ‘Turkcell Biz' platformuyla müşterilerinin değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılayacak çözümlerine bir yenisini eklediklerini söyleyerek, "Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler, GB paylaşımının öncelikli bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığını gösterdi. Özellikle gençler aile büyüklerine kıyasla daha fazla internet paketine ihtiyaç duyuyor. Biz de yeni hazırladığımız bu platformla öncelikle bu ihtiyacı karşılamak istedik. Bu platformda aile üyeleri kadar arkadaş gruplarının da faydalanacağını düşünüyoruz. Müşteriler, platform çatısı altında aileleri ya da arkadaşları ile ekiplerini kurarak tarifelerindeki GB kotalarını özelleştirme ve sevdikleri ile ücretsiz konuşma imkanı buluyorlar. Şirket olarak önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin gelişen ve farklılaşan ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.