Turkcell'den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri

Dijital operatör Turkcell, konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkarttı. Şirketin 2020'nin ilk 6 ayında net karı 1 milyar 724 milyon TL oldu. Şirketin FAVÖK'ü 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yüzde 41,5'a yükseldi. Aynı dönemde FVÖK 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK marjı ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

Dijital operatör Turkcell, 2020'nin ilk 6 ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2020'nin ikinci çeyreğinde de büyümesini sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkarttı. Şirketin FAVÖK'ü 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı yüzde 41,5'a yükseldi. Aynı dönemde FVÖK 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK marjı ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti. Şirketin 2020'nin ilk 6 ayında net karı 1 milyar 724 milyon TL olurken, mobil ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artarak 46,4 TL'ye ulaştı.

"822 bin faturalı net müşteri daha bizi tercih etti"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan düzenlenen online basın toplantısında yaptığı açıklamada, şirket olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63'e çıkardıklarını söyledi. Erkan, 2020'nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem olduğunu işaret ederek, "Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell'i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. Böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirmiş olduk. Halkımızın bize gösterdiği bu teveccüh bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Biz sağlam iş modelimiz ve etkin finansal risk yönetimi disiplinimizle bu süreçten de güçlenerek çıktık. Yılın ilk 6 ayında konsolide gelirlerimizi 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkarırken, tüm metriklerde yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda koşmaya devam ediyoruz" dedi.

"Dijital kanal satışlarına yoğun ilgi"

Erkan, Turkcell'li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği şirketin dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlemler ile cihaz alımlarının, yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaştığını vurguladı. Şirketin web sitesi ve uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük artış yaşandığını ifade eden Erkan, "Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020'nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. 3 yıllık hedeflerimizi belirlerken online kanallardan gerçekleşen satışlarımızın sabit işi hariç bireysel toplam gelirindeki payı oranı 2022 sonunda yüzde 12 olur diye düşünmüştük. Şu anda bu oran yüzde 11'e yükseldi. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık" diye konuştu.

"Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi"

Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan, "Şebekemizdeki trafikte yüzde 50'lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G'de kişi başı ortalama data kullanımı 2020'nin ikinci çeyreğinde 13,9 GB'a yükseldi. Bu süreçte vatandaşlarımızın hızlı internete olan ihtiyacını bir kez daha gördük" ifadelerini kullandı. Dijitalleşmenin artık şirketlerin birinci önceliği haline geldiğini vurgulayan Erkan, "Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolculuğunda kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna şirket olarak destek veriyoruz. Veri merkezlerimizden siber güvenlik çözümlerimize, bulut servislerimizden entegre endüstriyel çözümlerimize kadar kurumların ihtiyaç duydukları tüm çözümleri uçtan uca onlara sunuyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Online eğitim için üzerimize düşeni yaparız"

Erkan, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarının altını çizerek, "Öğrencilerimizin daha fazla GB'a ihtiyacı oldu. 3 GB olan EBA TV kotasını 6 GB'a çıkardık. Müşterilerimizin online eğitim platformlarına yaptıkları bağlantı hızlarını artırdık. Biz her zaman öğrencilerin yanındayız. Onlar bu ülkenin geleceği. O yüzden öğrencilerimizin, anne ve babaların gönlü rahat olsun. Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek durumdayız. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birisini bu günler için kurduk. Bu şebeke milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişi istihdam edildi

Şirket, Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladı. Erkan, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, "2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Dijitalleşme ile gelen 'zor işlerde çabuk ustalaşma' gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri bünyemize katmak ana amacımız" dedi.

Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan sözlerini şöyle tamamladı: "İnsan kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz. Şirket olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor".