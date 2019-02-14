Turkcell'den 25'inci yıla özel Pera'da nostaljik mağaza

Turkcell'in seçkin mağazalarından olan Turkcell Pera Mağazası yenilenerek kapılarını müşterilerine açtı ve toplamda bin 500 mağaza yeni tasarımıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Açılışı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan tarafından yapılan mağazanın tasarımı İstiklal Caddesi dokusu ve Pera teması ile geliştirildi. İçinde Beyoğlu'nun simgesi tramvay olan mağaza müşteriler tarafından beğeni buldu.

Turkcell, perakende sektöründeki çalışmalarıyla eşsiz alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Mağaza otomasyon altyapılarını tamamen dijital hale getirerek tek merkezden yöneten şirket, tüm müşterilerin kolaylıkla erişebileceği ve kaliteli hizmet alabileceği mağazalar tasarladı. 4 yıldır dijital dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Turkcell, müşterilerine 14 Şubat'a özel bir sürpriz hazırladı.

Bin 500 mağaza yeni tasarımıyla müşterilerine hizmet veren şirket son olarak, Beyoğlu'nda bulunan amiral gemisi Pera mağazasını tümüyle yeniledi. Mağazanın açılışını gerçekleştiren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, 25'inci kuruluş yıldönümü ve 14 Şubat Sevgililer Günü gibi anlamlı iki tarihte Pera mağazasını açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu sene şirketimizin kuruluşunun 25'inci yıldönümünü kutluyoruz. Yenilenen mağazalarımızda tüm perakende süreçlerini dijital hale getiren uçtan uca bir dönüşüm sağladık. Bu sayede müşterilerimiz istedikleri ürünlere daha hızlı erişebiliyor. Dijital imza teknolojisi sayesinde mağaza alışverişlerinde kağıtsız, daha az prosedür içeren, hızlı ve güvenli alışveriş imkanı sunuluyor. Çalışanlarımız ellerindeki tabletler ile müşterilerimize mağaza içinde daha etkin ve hızlı hizmet sunabiliyor. Pera mağazasında tüm ayrıntıları düşündük. 2018 Kasım ayı sonunda dönüşüme giren bu mağazamızda özel bir çalışma gerçekleştirildi. Mağazamızda, Beyoğlu'ndan esintiler sunduk ve adeta İstiklal Caddesi'nin küçük bir parçasını mağazamızın içine taşıdık. İstedik ki 25'inci yılımızda hem bizim hem de İstanbullular için çok değerli olan İstiklal Caddesi'nde sevgi dolu ve nostaljiyle yüklü bir mağaza sunalım. Müşterilerimiz hem geleceğin mağazasında eşsiz bir deneyim hem de hatıralarımızdaki eski İstanbul'u tekrar yaşasınlar, Pera'daki mağazamızda daha keyifli bir vakit geçirsinler" dedi.

Pera Mağazası'nda İstiklal Caddesi'nde yürüyüş hissi verildi

Mağaza hakkında yapılan bilgilendirmede; İstiklal Caddesi'nin mağaza içine taşındığı konseptte etkinlik posterleri duvarlar da kullanıldı. İstiklal Caddesi'nin vazgeçilmezleri olan simit, kestane arabası ve nostaljik tramvay da mağazanın girişinde müşterileri karşılıyor. Modern insanın yeşile kaçışını temsil etmek için mağaza içerisinde yeşil alanlar kullanıldı.

Son teknoloji ürünler ve dijital servisler deneyimi

Sadece cep telefonu, tablet gibi ürünler değil; ev içi eğlence sistemleri, giyilebilir teknoloji ürünleri, akıllı ürünler ve drone gibi çok geniş bir yelpazede son teknoloji ürünler yeni Turkcell mağazalarında sunulacağı bildirildi. Ödeme ve destek işlemlerinin yapıldığı hizmet alanları ile ayrı konumlanan yeni teknoloji ürünlerinin ve akıllı cihazların deneyimlendiği keşif alanlarının yanısıra müşterilerin dijital servisleri deneyimlemesi için TV+'tan, fizy'e ve Dergilik'e kadar uygulamalar için ayrılan alanlarda mağazalarda hizmet alanları arasında olacak.

Sertifikalı çalışanlarla çözüm olanakları

Turkcell Akademi tarafından 81 ildeki tüm mağaza çalışanlarına özel olarak verilen sertifikasyon programı ile şirket çalışanları müşterileri daha iyi karşılamak ve onların ihtiyaçlarına daha doğru ve etkin cevap verebilmek için, sadece bulundukları iş alanıyla ilgili değil pek çok farklı alanda eğitimlerini tamamladığı da belirtildi. Mağazalardaki 'Akıllı Destek Masası' müşterilerin her türlü teknik soru ve sorunlarına çözüm sunuyor. Diğer taraftan mağaza içinde bulunan 'destek hattı' sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken, işitme engelli müşteriler de işaret diliyle görüntülü hizmet alabilecek.

Açılışa özel etkinlik ve hediyeler

Yeni mağaza heyecanına hediyeler, indirimler ve etkinlikler eşlik edeceği belirtildi. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İstiklal Caddesi bando ile renklendirilirken, İstiklal Caddesi'nde 4 noktaya konumlanacak Süpriz Noktalar'da hediyeler dağıtılacağı, hediyelere ek olarak Pera mağazasının önündeki Süpriz Nokta'da aksesuar alışverişlerinde kullanılabilecek yüzde 25 indirim ödülü de hediye edileceği açıklandı. TV+ film kurdu etkinliğinde ise sorulan sorulara doğru cevap veren yarışmacılara da TV+ hediye edileceği öğrenildi.