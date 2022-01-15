Turkcell'den 48,6milyon kilowatt saatlik enerji tasarrufu

İnsanı, ekonomiyi ve çevreyi bir bütün olarak gören Turkcell, her adımını sürdürülebilirlik bilinciyle atıyor. Bu amaçla enerji tasarrufuna yönelik teknoloji ve uygulamalarını iş süreçlerinin her aşamasında yaygınlaştıran operatör hem çevre korumasına hem de Türkiye'nin enerji maliyetlerinin azaltılarak yerli kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükenmesini önlemeye yönelik çalışmaların önem kazanmasıyla birlikte operatör, çevre dostu enerji üretim yöntemlerine yaptığı yatırımları da hızla artırıyor. Bu kapsamda Turkcell'in baz istasyonlarında kullanılan yenilenebilir enerji yatırımları 330 KW kurulu güce ulaştı. Baz istasyonlarına yapılan yenilenebilir enerji kurulumlarının yanında operatör, şebeke enerjisi olmayan bazı lokasyonlarda müşterilerine sürdürülebilir hizmet vermek için portatif solar sistemler de kullanıyor. Çevre dostu özelliğiyle öne çıkan portatif solar sistemler, sahil şeridinden yüksek rakımlı yaylalara kadar birçok noktada binlerce kullanıcıyı kesintisiz konuşturuyor ve yüksek hızla internete bağlıyor. Operatör mühendislerinin geliştirdiği bu ürünler, sürdürülebilirlik hedeflerine önemli katkılar sağlıyor.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Çevre dostu ve sürdürülebilir çalışmaların geliştirilmesine her zaman özen gösteren bir şirket olarak baz istasyonlarımız, veri merkezlerimiz ve ofis binalarımızda çevresel etkiyi azaltmaya yönelik çözümler üretiyoruz. Sadece şebekemizde yaptığımız çalışmalar sayesinde 2021 yılında elde ettiğimiz tasarruf miktarı, yaklaşık 2 bin baz istasyonunun yıllık elektrik tüketimini karşılıyor. Ayrıca şebekemiz için bu alanda geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerin, dünyanın prestijli kurumları tarafından fark edilmesi de bizi çok mutlu ediyor. Son olarak sektörümüzün uluslararası platformu olan GSMA'de yenilenebilir enerji üreten konteyner ürünümüz ile yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimiz, sektörde dünyaya ‘örnek çalışma' olarak gösterildi. Tüm bunların yanında tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği enerji yönetim sistemimiz sayesinde baz istasyonlarındaki enerji tüketimlerinin uzaktan takip ve kontrolünü de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yapay zeka uygulamalarımızla enerji yönetim sistemlerinde enerji verimliliğini arttıracak çalışmalarımız da devam ediyor.”

Türkiye'de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardına sahip olan Turkcell enerjiyi verimli kullanmak ve yönetmekle ilgili yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Operatör, 2021 yılı boyunca uyguladığı verimlilik ve tasarruf çözümleri sayesinde sadece şebekesinde 48,6 milyon kilowatt saati aşan enerji tasarrufu sağladı. Elde edilen bu tasarruf miktarı, yaklaşık 2 bin baz istasyonunun bir yıllık toplam elektrik tüketimine denk geldi.